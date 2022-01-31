Новолуние 1 февраля-2022: что нельзя делать в этот день

Новолуние 1 февраля 2022: чем интересно и что нельзя делать / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Нечастый случай, когда новолуние выпадает на первый день месяца и по солнечному, и по лунному календарю. Да, к тому же еще и проходит на Китайский Новый год. А все потому, что дата Восточного Нового года зависит от небесных светил и наступает во второе новолуние после декабрьского дня зимнего солнцестояния.

Чем интересен этот день, что необычного и опасного может произойти, что можно, а что категорически нельзя делать в период новолуния, читайте в нашей статье.

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Особенности новолуния 1 февраля

Утром 1 февраля, в 7:47 по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет на стыке 1-го и 2-го лунных дней, под знаком зодиака Водолей.

Что означает новолуние? Луна в этот момент располагается на одной прямой между Землей и Солнцем, а потому становится невидимой на небе.

По мнению астрологов, период новолуния важен в жизни людей, потому что в это время как раз происходит закладывание целей и задач на будущее. В данном случае – не только на месяц, но и на весь год , поскольку это новолуние проходит в Китайский Новый год.

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В фазу новолуния очень полезно формулировать свои желания и стремления , визуализировать, писать, рисовать, озвучивать, чего вы хотите и о чем мечтаете.

Также благоприятно заниматься планированием важных дел и накапливать силы на их свершение.

Новолуние в знаке Водолей усиливает стремление людей к внутренней свободе и независимости. Эмоции начинают проявляться более открыто и раскрепощенно. Это время странный решений, авантюр и причуд. Но зато появляется неприятие малейшего давления на себя.

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Что нельзя делать во время новолуния 1 февраля

Луна в Водолее способствует раскрепощению, а потому важно не предаться анархии .

. Также не стоит не пытаться самоутвердиться в собственных глазах за счет окружающих .

. Категорически нельзя ссориться и выяснять отношения – потому что каждый будет тянуть одеяло на себя.

– потому что каждый будет тянуть одеяло на себя. Не пытайтесь добиться своего, навязывая кому-то собственное мнение – оно будет воспринято в штыки.

– оно будет воспринято в штыки. Не стоит в день новолуния принимать важные решения , чтобы впоследствии не пожалеть об этом.

, чтобы впоследствии не пожалеть об этом. Не занимайтесь тяжелым физическим трудом в период новолуния.

в период новолуния. Во время новолуния старайтесь не пребывать в унынии .

. Также в день новолуния стоит воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил.

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