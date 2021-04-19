Неожиданная находка в еде туриста удивила сотрудников аэропорта

У пассажира во время осмотра заметили подозрительный предмет, завернутый в фольгу вместе с популярным мексиканским блюдом

В аэропорту американского города Хьюстон (штат Техас) полицейские арестовали путешественника, который спрятал метамфетамин в своем буррито (мексиканское блюдо – пшеничная лепешка с разнообразной начинкой). Разоблачить нарушителя удалось в процессе рентгена ручной клади. Об этом сообщает издание New York Post.

По словам представителей Администрации транспортной безопасности (TSA), у одного из пассажиров во время осмотра заметили подозрительный предмет, завернутый в фольгу вместе с популярным мексиканским блюдом.

Работники аэропорта попросили туриста раскрыть сумку для более тщательного осмотра, однако тот настаивал, что это лишь буррито на завтрак. Развернув упаковку, они увидели "что-то темное и необычное" в хлебной лепешке среди сыра и мяса.

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Сотрудники авиагавани связались с полицией и выяснили, что в свертке действительно была запрещенная вещь – метамфетамин. В итоге контрабанду конфисковали, а путешественника – арестовали.

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