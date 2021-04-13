Незамеченный укус клеща может привести к боррелиозу (болезнь Лайма) и серьезным неврологическим осложнениям. Избежать этого поможет соблюдение простых правил на прогулке

Из-за незнания, как уберечься от клещей и распространения мифов об этих "паучках" ежегодно сотни людей подвергают свое здоровье опасности. Как защититься от клещей и что делать, когда паразит уже укусил – далее в материале.

Сюжет Наталии Кравченко и Любови Куклы

Эти маленькие насекомые могут превратить последствия отдыха на природе или даже короткой прогулки с домашним питомцем в настоящий кошмар. С начала года в Украине уже зафиксировано 70 случаев боррелиоза, известного еще как болезнь Лайма. А в прошлом году болезнью Лайма было инфицировано почти три тысячи украинцев. Проблема в том, что проявляется болезнь не сразу, сначала человек может спутать ее с обычным гриппом. Далее – с пороками сердца и нервной системы, затем сдают суставы. Поэтому так важно знать, где водятся клещи, как защитить себя и близких от клещей, как заподозрить инфекцию и постараться не допустить ее развития и что делать, если нашли на себе клеща.

Где водятся клещи и падают ли они с деревьев?

Многие думают, что клещи водятся на деревьях – дубах, соснах, ольхах и падают оттуда нам на голову.

"На самом деле клещам все равно ольхи над вами или дубы, – говорит главный агроном КП СЗН Дарницкого района Нина Сердюк. – Потому что живут кровопийцы в кустах, в траве, листьях. Они выползают на траву, с травы переползают на кусты. Ползают насекомые не выше метра или 50-60 сантиметров. Зимой – спят, а просыпаются только, когда хоть немного пригреет".

Наиболее активно атакуют клещи в апреле-мае, затем – август и сентябрь. Но кого? Теплокровных, конечно: людей и животных, то есть нас и наших любимцев.

Чем опасен укус клеща для вашего питомца

Владелец собаки Дмитрий Маручок за одну прогулку снял со своего питомца более 30 клещей, это был антирекорд. Когда животное кусает клещ, начинается воспаление на месте укуса, питомец начинает это все разгрызать. На самом деле, если вовремя клеща на животном не обнаружить, то собака погибает. Причем погибает в течение нескольких дней.

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До этого животное становится вялым, отказывается кушать, у него поднимается температура очень высокая. Важно давать животному такие препараты, что когда клещ кусает собаку, то его препарат парализует, клещ просто умирает и отпадает. А что делать людям? Как действовать, когда паразит вцепится в тело?

Больно ли кусает клещ и как понять, что это боррелиоз, а не аллергия?

Клещ имеет свойство присасываться к коже абсолютно безболезненно. Потому что в железах клеща имеются такие анестетики, как настоящее обезболивающее препараты, отмечает врач-инфекционист Юрий Жигарев. Именно поэтому вы ничего не почувствуете во время укуса. Абсолютно ничего. Очевидными будут только последствия. А еще, клещ работает, как детектор: они чувствуют тепло и запах и на запах они тоже могут ориентироваться, то есть клещи могут преследовать свою жертву. Но вот нашим людям это почему-то кажется смешным.

Клещи могут преследовать свою потенциальную жертву / Фото: пресс-служба

Часто и пациенты, и врачи путают укус клеща с обычной аллергией. Ведь первое, что мы можем заметить на своем теле после "визита" маленького вампира, – это покраснение. Неправильный диагноз часто ставят именно потому, что нет характерных симптомов. Поэтому краткий ликбез, симптомы после укуса такие:

покраснение кожи в месте укуса,

повышение температуры тела,

боль в мышцах и суставах.

Правда, проявиться все это может через несколько недель. Будьте бдительными.

Какие места не стоит выбирать для отдыха и как снизить атаки клещей

Знайте, клещи живут везде, где есть заросли: особенно они любят засоренные места на кладбище, когда люди начинают убирать листья с могил, то, конечно, там тоже можно получить укус клеща. Потому что они именно в таких местах перезимовывают.

Но как бороться с паукообразными? Первое, что приходит в голову, это дезинфекция. В столичных парках ее проводят, в регионах с этим сложнее. Поэтому, как отмечает врач-инфекционист КП "Профдезинфекция" Ольга Ключенко, можно самому убрать прошлогодние листья, ветки, расчистить залежи, это очень важно. Так мы механически убираем какое-то количество личинок клещей и самих насекомых.

Напомним, что ранее мы писали о том, как правильно вытащить клеща.

А также напоминаем, что заботиться нужно не только о физическом, но и эмоциональном здоровье. Порадовать себя и близких подняв настроение можно приятными сюрпризами: смотрите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на главные праздники апреля.