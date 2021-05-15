Можно ли похудеть, гуляя с палками: чем и кому полезна скандинавская ходьба

Выходя на прогулку со специальными палками можно укрепить здоровье и похудеть. Но скандинавская ходьба больше подходит пожилым, почему – в материале

Скандинавская ходьба популярна среди молодежи, хотя рекомендована пожилым / Фото: unsplash.com

Все чаще на улицах можно встретить людей разного возраста, которые ходят с палочками, похожими на лыжные. Сегодня, в третью субботу мая – Всемирный день скандинавской ходьбы. Эта спортивная активность многими используется для похудения, все чаще можно услышать, что ходьба с палками даже лучше, чем фитнес в спортзале. Действительно ли скандинавская ходьба настолько полезна и для кого – помог разобраться спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ "Академия фитнеса Украины" Игорь Бабенко.

Игорь Бабенко / Фото: пресс-служба

Что это вообще за скандинавская ходьба, о которой все чаще говорят?

Скандинавская ходьба (северная или финская) – это определенная методика хождения, при которой используются специально разработанные палки. Люди, которые идут размашистым шагом, отталкиваясь палками от земли уже никого не удивляют. А еще несколько лет назад подобное зрелище вызывало удивление и шутки про забытые дома лыжи.

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По одной из версий, скандинавская ходьба возникла на основе упражнений, которые использовали лыжники для тренировок после зимнего сезона. В Украине люди разного возраста и с разным уровнем физической подготовки начинают все чаще интересоваться этой активностью. А в Европе давным-давно можно наблюдать в основном пожилых мужчин и женщин, неспешно шагающих с помощью палок. И это абсолютно правильно, поскольку скандинавская ходьба отлично подходит именно для поддержания здоровья пожилых людей.

А кому еще полезна скандинавская ходьба, и чем именно?

В первую очередь тем людям, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом: больные суставы, плоскостопие, возрастные изменения. Поэтому, как уже сказано, скандинавская ходьба – отличная активность в первую очередь для людей в возрасте. Потому что для ни движение – это жизнь и здоровье. А именно использование палок помогает облегчить нагрузку на суставы и позвоночник. Также северную ходьбу используют в туризме, если предстоит пройти до 30 километров пешком и более.

Скандинавская ходьба используется в туризме / Фото: Pixabay

В плане похудения и вообще, как вариант активности скандинавская ходьба походит людям с лишним весом и ожирением. Ведь лишние килограммы тоже оказывает дополнительную нагрузку на суставы, позвоночник и стопы. Таким людям резко начинать бегать или посещать спортзал может быть не просто некомфортно, а даже опасно в плане здоровья.

Поэтому лучше начинать с прогулок пешком, а использование палок как раз поможет разгрузить суставы ног, позвоночника и пройти больше. Как результат, большая выносливость, подвижность и более длительная прогулка приведет к потере лишнего веса.

Главное, чтобы такие прогулки были регулярными. Ну и конечно необходимо будет скорректировать питание. А еще хождение с палками используется в качестве реабилитации после травм, операций, восстановления после серьезных проблем с сердцем (например, инфаркта) – но только по назначению врача.

А можно ли использовать лыжные палки и нужно ли специально обучаться?

Для финской ходьбы используют специальные палки, они регулируются или подбираются индивидуально под рост и вес человека. Именно за счет палок уменьшается или увеличивается физическая нагрузка при такой ходьбе, человек может больше опираться на ноги или наоборот – на руки. Поэтому хотя бы первое занятие обязательно нужно пройти с инструктором. Поскольку неверно распределенная нагрузка и неправильно подобранные палки могут навредить здоровью.

А если человек молод и относительно здоров, то ему скандинавская ходьба не подходит?

Дело не в том, что она не подходит, а в том, что каждый вид активности или инструмент лучше использовать по назначению. Если нет проблем со здоровьем, особенно с суставами, чрезмерного лишнего веса, вы молоды, то для поддержания здоровья или похудения лучше выбирать другую активность. Просто прогулки (лучше сделайте их чаще и длительнее), пробежки, йогу, бассейн, спортзал – найдите себе занятие по душе.

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