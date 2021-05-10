Молодая супруга Виктора Павлика растрогала певца их общим фото и строчками из популярной песни

Екатерина Репяхова опубликовала нежное фото с артистом и сопроводила кадр строчками из трека Макса Барских и Zivert

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Молодая супруга певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, которая ранее пожаловалась на клининговую компанию, поделилась с подписчиками романтическим кадром с мужем.

В Instagram она опубликовала коллаж из их с Виктором фото, сопроводив кадр строчкой из песни Макса Барских и Zivert – Besteller:

"Ты падай, я рядом, я небо держу на руках.

Мы как бестселлер, что не достать.

Со стороны всем виднее, как жить нельзя.

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Это искусство – не прятать чувства,

Тебя любить у целого мира на глазах".

Виктор Павлик отреагировал на публикацию, написав два комментария: "Ничего себе" и "Любимая, я тронут".

Скриншот: Instagram

Фото оценил не только артист, но и их с Екатериной поклонники:

Ой, как красиво! Я очень люблю интересные эффекты на фото. Вы умничка.

Красивое фото!

Вы очень-очень милые!

Шикарные, просто нет слов!

Скриншот: Instagram

Ранее Екатерина Репяхова показала, в каких условиях жила до переезда в Киев.