Молодая супруга Виктора Павлика растрогала певца их общим фото и строчками из популярной песни

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate
Молодая супруга певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, которая ранее пожаловалась на клининговую компанию, поделилась с подписчиками романтическим кадром с мужем.
В Instagram она опубликовала коллаж из их с Виктором фото, сопроводив кадр строчкой из песни Макса Барских и Zivert – Besteller:
"Ты падай, я рядом, я небо держу на руках.
Мы как бестселлер, что не достать.
Со стороны всем виднее, как жить нельзя.
Это искусство – не прятать чувства,
Тебя любить у целого мира на глазах".
Виктор Павлик отреагировал на публикацию, написав два комментария: "Ничего себе" и "Любимая, я тронут".
Фото оценил не только артист, но и их с Екатериной поклонники:
- Ой, как красиво! Я очень люблю интересные эффекты на фото. Вы умничка.
- Красивое фото!
- Вы очень-очень милые!
- Шикарные, просто нет слов!
Ранее Екатерина Репяхова показала, в каких условиях жила до переезда в Киев.