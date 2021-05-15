Молодая супруга Венсана Касселя прилетела в Киев и попала в скандал из-за Kyiv not Kiev

24-летняя Тина Кунаки – модель и жена известного французского актера Венсана Касселя, которая родила ему ребенка в прошлом году, прибыла в Киев. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, где опубликовала фото и видео со съемок.

На снимке видно, как Тина и еще три девушки стоят на высокой платформе на фоне хромакея. Кунаки одета во все черное, а ее волосы заплетены в косу. Вероятно, модели снимаются для рекламы известного бренда.

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В комментариях Тину поприветствовали в Украине, и подсказали, что правильно писать не "Kiev", а "Kyiv":

"Kyiv not Kiev!"

"Это Kyiv, а не Kiev"

"Добро пожаловать в Kyiv"

Скриншот: instagram.com/tinakunakey

Скриншот: instagram.com/tinakunakey

Ранее Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с Венсаном Касселем.