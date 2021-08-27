Мода на б/у вещи: Как выгодно обменять или купить одежду

Как выгодно обменять или купить одежду / Фото: unsplash.com
Эпоха перепотребления – время, в которое мы живем сегодня. Тренды меняются со скоростью света, количество выпускаемой одежды растет в геометрической прогрессии, а инфлюенсеры подогревают интерес к новым коллекциям в погоне за лайками.
Ко всему, производство одежды негативно сказывается на экологии. Официальная статистика неутешительна. Например, на производство одной хлопковой футболки нужно более двух тысяч литров воды, а одной пары джинсов — до семи тысяч.
Что такое сознательная мода и кто из украинских дизайнеров поддерживает тренд?
Компания Samsung профинансировала исследование в Великобритании, чтобы выяснить, чем руководствуются люди при выборе одежды. В результате выяснилось, что 60 % молодых людей готовы полностью отказаться от масс-маркета, взамен покупая меньше одежды, но высокого качества.
Основным фактором стал локдаун. 40 % людей признались, что за время пандемии носили всего несколько вещей из гардероба. В среднем четыре предмета одежды в гардеробе ни разу не надевались. В общей сложности это составляет 59 миллионов неиспользуемых предметов одежды.
И это только в Англии. Представьте масштабы в глобальном контексте.
По подсчетам, если носить вещь хотя бы на 9 месяцев дольше обычного, она имеет углеродный след на 20–30% меньше.
Суть в том, что, гонясь за трендами и сомнительными акциями в бутиках, вы покупаете больше вещей, но в результате, страдает ваш кошелек и планета.
Украинские дизайнеры создали целое течение, которое дарит старым вещам новую жизнь. Так, Яся Хоменко (RCR Khomenko), используя мужские рубашки из секонд-хенда и остатки тканей со всех уголков мира, создает стильные платья с абстрактными узорами. А Ksenia Schnaider открыли в Киеве пункт приема джинсовой одежды. Вы можете сдать джинсовые вещи в любом состоянии. Главное, чтобы они на 100% состояли из хлопка. Взамен клиенты получат скидку на вещи бренда.
Смотрите в выпуске "Сегодня", как выгодно обменять или купить одежду:
Обмен б/у вещами набирает обороты. В соцсетях люди запускают сообщества, где можно поменять свои старые вещи.
Человек приносит вещи: это может быть 10-20 единиц, отдает, а потом выбирает такое же количество вещей у других участников – рассказала "Сегодня" инициатор подобного проекта Катерина Кухарчук.
Ксения Киреева придумала целое направление. Украинский дизайнер работает с натуральной кожей. Только за первые полгода Ксения сделала редизайн десятка кожаных изделий. Со старой куртки можно сделать шорты, тренч, юбку или все, что угодно.
Что мы можем сделать прямо сейчас?
- Правило 30-ти
Выбирая вещь, посчитайте, сколько раз и с чем вы будете ее носить. Если сможете придумать, куда наденете ее в 30-ти разных случаях – покупайте.
- Ухаживайте за вещами и давайте им вторую жизнь
Не выбрасывайте вещи, а чините их. Берите пример с принца Чарльза. Наследник британского престола не раз признавался в интервью, что не любит покупать много одежды и предпочитает ремонтировать обувь. Кейт Миддлтон пресса замечает в одних и тех же платьях на протяжении многих лет. У герцогини есть сапоги, которые она носит уже 17 лет.
- Куда сдать старые вещи?
Подарите их друзьям, продайте на разных онлайн-платформах или отдайте на благотворительность. Например, магазин в Киеве Laska собирает старые вещи и передает в детские дома, дома социального типа, центры для людей с инвалидностью, интернаты, дома для пожилых людей.
- Секонд-хенд и вещи на прокат
Выбирать вещи бывшие в употреблении в промышленных масштабах украинцы начали с 1994 года, когда появились первые секонд-хенды. Там можно купить все – текстиль, нижнее белье, рубашки, футболки и верхнюю одежду. Интересно, что через неделю вся нераспроданная одежда перевозится либо в другие точки продаж, в другую страну, или же возвращается на переработку в Бельгию или Германию. Там из нее делают ковровые покрытия, обивку для салонов авто, тряпки для пола.
Если вы считаете, что на секонд-хендах нельзя найти свадебное платье или наряд для выпускного, то посмотрите на жену премьер-министра Великобритании. Кэрри Саймондс выходила замуж за главу государства в платье, которая взяла на прокат.
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