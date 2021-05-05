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Младший сын Сергея Бабкина подрастает копией папы. Мы сравнили фото

5 мая, 15:02

Элина Пелешенко

Сергей Бабкин впервые показал лицо младшего сына. Поклонники отметили, что Елисей очень похож на отца

Сергей Бабкин в детстве и Елисей / Фото: instagram.com/babkin_official, viva.ua

Певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана стали родителями два года назад. Хоть пара часто публикует семейные фото, но вот лица младшего сына Бабкины не спешили показывать поклонникам. Так было до сегодняшнего дня. Певец поделился забавным фото сына в Instagram, впервые показав его лицо.

"Лис", – коротко подписал снимок артист.

Сергей Бабкин с младшим сыном / Фото: instagram.com/babkin_official

На опубликованном фото Сергей с Елисеем кривляются.

Поклонники сразу отметили, что малыш очень похож на своего звездного отца.

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Чтобы точно увидеть сходство, стоит посмотреть на детское фото Сергея Бабкина. Мы нашли в Сети, как выглядел певец в детстве.

Сергей Бабкин в детстве и Елисей / Фото: instagram.com/babkin_official, viva.ua

Ранее Сергей Бабкин рассказал о таланте своей дочери.

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