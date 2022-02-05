Пальто-трансформеры и необычные костюмы в коллекции MALVA FLOREA, вдохновленной работами Захи Хадид

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня
Эта коллекция сезона осень-зима 2022/2023 стала вызовом для Мальвы Вербицкой. Она черпала вдохновение из работ Захи Хадид, расположенных среди песчаных дюн Дубаев.
Дизайнер ставила перед собой задачу: разрушить стереотипные и банальные формы, перенести архитектурные решения Захи на ткани для сотворения новой, более сложной в дизайнерском плане одежды.
В коллекции MALVA FLOREA использована насыщенная палитра цветов: преобладают охра, сапфир, темно-оранжевый, молочный и черный, которые разбавляют элементы с оттенком состаренного золота.
Стоит отметить уникальный авторский принт, который был создан под влиянием красоты облаков, парящих над творениями Захи Хадид.
Все вещи, которые были показаны на подиуме Ukrainian Fashion Week, полностью сделаны вручную, их дизайн и фактуры повторяют архитектурные рапорты дубайских зданий, а силуэты передают сложные геометрические формы и деления.
В коллекцию вошли: oversize тренчи, пальто-трансформеры сложных форм, асимметричные брюки, незаменимые элементы гардероба – топы, а также юбки и платья необычных силуэтов.
Одними из самых интересных в коллекции можно назвать брючные костюмы, сшитые из шелка и шерсти; льна и плащевки; шифона и крепа; коттона и трикотажа.
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