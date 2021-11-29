Магнитные бури в декабре 2021 года: прогноз на месяц

Когда ожидаются магнитные бури в декабре / Фото: Коллаж: Сегодня

В декабре продолжится тенденция ноября, когда сильных магнитных бурь не предвидится , но вот слабые геомагнитные колебания будут частыми и продолжительными.

Каким будет начало зимы, когда нас потревожат магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на главные праздники декабря: День Вооруженных сил Украины, День святого Николая, католическое Рождество, Новый год 2022 и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на декабрь в нашей статье.

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Геомагнитная обстановка в декабре-2021

На протяжении всего декабря будут наблюдаться многочисленные и затяжные геомагнитные всплески. Радует только то, что они будут небольшой силы. Но имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз его активности может меняться.

Уже с начала месяца будет неспокойно: в период с 3 по 6 декабря ожидаются затяжные геомагнитные колебания, которые продолжатся 4 дня подряд.

Затем 12 декабря последует более серьезное проявление солнечной активности, которое на следующий день, 13 декабря , перерастет в слабую бурю и завершится 14-го числа .

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Далее немного штормить будет еще три дня подряд – с 17 по 19 декабря .

И в завершение 2021 года Солнце в последний раз потревожит Землю геомагнитными колебаниями на католическое Рождество в течение двух дней – 24 и 25 декабря .

Метеозависимым людям полезно заранее знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, чтобы подготовиться и в какой-то степени обезопасить себя от отрицательного воздействия Солнца. Ведь в период магнитных бурь возможно ухудшению самочувствия.

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Прогноз магнитных бурь на декабрь 2021 года

Незначительные магнитные колебания в декабре ожидаются: 3, 4, 5, 6, 12, 17, 18, 19, 24, 25 числа.

Более серьезные магнитные бури возможны 13 и 14 декабря.

Смотрите видео, как магнитные бури влияют на людей:

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2021 года.