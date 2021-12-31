Лунный календарь на неделю 3-9 января 2022 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются самыми удачными для важных дел, узнайте из лунного календаря на период 3-9 января 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 3-9 января 2022 года

3 января, понедельник – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

4 января, вторник – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

5 января, среда – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

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6 января, четверг – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

7 января, пятница – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

8 января, суббота – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

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9 января, воскресенье – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть в 20:12. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

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