Лунный календарь на неделю 3-9 января 2022 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня
Подробный лунный календарь на начало 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.
Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются самыми удачными для важных дел, узнайте из лунного календаря на период 3-9 января 2022 года.
Лунный календарь по дням на неделю 3-9 января 2022 года
- 3 января, понедельник – 2-й лунный день
Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.
- 4 января, вторник – 3-й лунный день
Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.
- 5 января, среда – 4-й лунный день
Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.
- 6 января, четверг – 5-й лунный день.
Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.
- 7 января, пятница – 6-й лунный день.
Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.
- 8 января, суббота – 7-й лунный день.
Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.
- 9 января, воскресенье – 8-й лунный день
Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть в 20:12. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.
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