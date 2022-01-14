Лунный календарь на неделю 17-23 января 2022 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину января 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются самыми удачными для важных дел, узнайте из лунного календаря на период 17-23 января 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 17-23 января 2022 года

17 января, понедельник – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

18 января, вторник – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – полнолуние в 1:49. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

19 января, среда – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

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20 января, четверг – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

21 января, пятница – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

22 января, суббота – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

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23 января, воскресенье – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

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