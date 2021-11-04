Квартиру Кэрри Брэдшоу можно арендовать на Airbnb всего за 620 грн в сутки (фото)

Квартира Кэрри Брэдшоу на Airbnb

Сбылась мечта многих поклонниц сериала "Секса в большом городе". Знаменитую квартиру главной героини Кэрри Бредшоу теперь можно арендовать на Airbnb.

Хотя в сериале апартаменты модницы находятся в Верхнем Ист-Сайде, в реальной жизни арендовать жилье можно в районе Челси в Нью-Йорке.

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Снять квартиру можно всего за 23 доллара (около 620 грн) за сутки. Цена символизирует 23 года, прошедших с момента выхода шоу в эфир.

Квартира Кэрри Брэдшоу / Фото: Airbnb

Как сказано на Airbnb, гости смогут забронировать проживание начиная с понедельника, 8 ноября. Их выберут в порядке очереди.

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Кроме того, каждого гостя поприветствует сама Сара Джессика Паркер, хотя и виртуально. Всех постояльцев будет ожидать любимый коктейль героинь "Космополитен", возможность примерить вещи из гардероба Кэрри, составленных знаменитой стилисткой Патрисией Филд.

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Квартира Кэрри Бредшоу / Фото: Airbnb

Также гости смогут получить консультацию от известного стилиста из Нью-Йорка и модную фотосессию.

Интерьер знаменитой квартиры Кэрри Брэдшоу

Сара Джессика прокомментировала:

Персонаж Кэрри Брэдшоу близок и дорог моему сердцу, возвращение в ее мир и продолжение истории "Секс в большом городе" – настоящее счастье. Я очень рада, что наши зрители увидят Нью-Йорк глазами Кэрри, и впервые в буквальном смысле побудут в ее шкуре.

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