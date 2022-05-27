Курьезность зашкаливает: 15 фото самых смешных кошек в Сети

15 смешных фото кошек / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые люди не представляют своей жизни без кошек. Ученые уверяют: четырехлапые уменьшают у хозяина хроническую усталость и тревожность, которые повышены во время военного периода. И, конечно, их мурлыканье служит медитацией и "колыбельной" для сна. "Сегодня" покажут 15 самых смешных кошек в Сети. Спойлер: если у вас нет кота, то захотите приобрести его после увиденных фото. Проверим?

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