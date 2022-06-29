Курьез: мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса, балансируя на подбородке гитарой (видео)

Новый рекорд – Дэвида Раша из штата Айдахо / Фото: Коллаж: Сегодня

Книга рекордов Гиннесса ежегодно пополняется новыми достижениями людей. Некоторые из них странноваты, но достойны внимания и вызывают "вау" реакцию. Новый рекорд – Дэвида Раша из штата Айдахо (США). Он балансировал гитарой на подбородке в движении 5,47 км. Об этом сообщает медиа UPI.

Дэвид Раш известен предыдущими 250 рекордами Гиннесса, популяризовавшими STEM-образование. Новый рекорд с гитарой мужчина установил на спортивном стадионе, пройдя 13 кругов. Ему удалось на ходу балансировать с инструментом 1 час и 7 минут.

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Раш отметил, что ему приходилось "бороться с легким ветерком" во время прогулки. После пробежки он лег на землю, чтобы восстановиться и набраться сил.

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