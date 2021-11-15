Куда пойти на День студента в Киеве: 5 драйвовых вечеринок на любой вкус

5 драйвовых вечеринок на любой вкус / Фото: Pexels
Ежегодно Международный День студента празднуют 17 ноября. В 2021 году дата выпала на среду. Некоторые называют упомянутый день недели маленькой пятницей и планируют празднование. Но не все, ведь в четверг утром просыпаться на занятия.
Мы подготовили подборку ивентов не только на среду, но и выходные, если вы перенесете дату празднования.
Как насчет Stand Up "Большой открытый микрофон"?
Приходите на стендап, если любите шутки и веселых людей больше, чем DJ-сеты. 10 опытных комиков удивят новыми приколами, которые сделают вечер незабываемым. Шутки будут без фильтров!Организаторы рекомендуют выпить несколько алкогольных коктейлей, чтобы было легче понять особый юмор.
Когда: 17 ноября в 20.00.
Цена: 50 гривен.
Где: в Бочка Pub, ул. Крещатик, 19а.
Если вы любитель танцев, то приходите на вечеринку в SkyBar
В клубе SkyBar устроят масштабное празднование Дня студента на двух сценах с техно и хип-хоп музыкой. На танцпол приглашают студентов с активной жизненной позицией. Хотят устроить не типичную вечеринку, а особый вечер с общими ценностями.
Когда: 18 ноября в 21.00.
Цена: от 199 грн.
Где: в SkyBar, ул. Большая Васильковская, 5
Далее – фестиваль STUDFEST 2021!
На масштабном фестивале STUDFEST 2021 гостей ждут музыкальные сети от локальных DJ на сценах MAIN Stage и TECHNO & POP Stage. А еще хиты от рэперов и встреча с популярными блогерами, которые будут гостями на фестивале. И, конечно, новые знакомства, ведь на вечеринку придут сотни киевских студентов.
Когда: 19-21 ноября в 16.00.
Цена: от 100 грн.
Где: на "Ледовом стадионе", проспект Академика Глушкова, 9.
Как насчет вечеринки, где выступит исполнитель ANDRO?
В клуб Fifty приедет исполнитель ANDRO, чтобы лично поздравить киевских студентов с праздником. Вы вживую услышите "X.O", "Иса" и другие хиты звезды. Атмосфера будет драйвовой, ведь гостям мероприятия будет сложно сдержать себя, чтобы не танцевать.
Когда: 19 ноября в 22.00.
Цена: от 350 грн.
Где: в клубе Fifty, ул. Антоновича, 50.
И в завершение – концерт группы Animal ДжаZ
Любите музыку в жанре альтернативного рока? Приходите на концерт группы Animal ДжаZ, которые не раз были первыми в чартах iTunes и Google Play. Свой тур музыканты назвали "Время любить". Они исполнят лучшие композиции за 20-летнюю историю группы.
Когда: 21 ноября в 20.00.
Цена: от 450 грн.
Где: в клубе АTLAS, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41.
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