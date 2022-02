Ladies in Black: Адель, Кортни Кокс и другие звезды блистали на красной дорожке британского Грэмми

Красная дорожка премии BRIT Awards-2022 / Фото: Getty Images

Вечером 8 февраля на арене О2 в Лондоне состоялась премия Brit Awards 2022. Ее присуждают британским и международным профессионалам музыкальной индустрии. В этом году ведущим церемонии стал британский комик Мо Гиллиган.

В этом году жюри назвали лучшей песней года композицию Адель Easy On Me. Победу в номинации International Song of the Year получила Оливия Родриго и ее трек Good 4 U. А статуэтку и победу как лучшая ПОП и R&B исполнительница забрала Дуа Липа.

Реклама

Мы же рассматриваем лучшие наряды знаменитостей, которые появились вчера вечером на церемонии.

На красной дорожке блистала Адель в кутюрном черном платье Armani Prive. Образ шикарный, но певица немного смахивала не фею-крестную из знаменитой детской сказки.

Адель / Фото: Getty Images

Реклама

Måneskin и Эд Ширан конечно же выбрали наряды Gucci, Оливия Родриго прибыла на церемонию в Alexandre Vauthier, а Кортни Кокс нарядилась в готический образ и пришла под руку с новым бойфрендом.

Måneskin / Фото: Getty Images

Эд Ширан / Фото: Getty Images

Реклама

Оливия Родриго / Фото: Getty Images

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд / Фото: Getty Images

Дэвид Гетта и Бекки Хилл / Фото: Getty Images

Griff / Фото: Getty Images

Салли и Ронни Вуд / Фото: Getty Images

Том Дейли / Фото: Getty Images

Джоди Уиттакер / Фото: Getty Images

KSI / Фото: Getty Images

Вам понравилась статья? ДА НЕТ

Читайте также: Кайя Гербер оделась в стиле актрис "золотого века" Голливуда