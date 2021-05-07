Кожа и пастельные оттенки! Смотрим на первый выход Мисс Украины Ястремской в Майами

Претендентка на победу в грандиозном конкурсе красоты создала образ из вещей украинских брендов

Участница "Мисс Вселенной-2020" Елизавета Ястремская уже прибыла в США для подготовки. Сегодня украинская красотка показала первый неофициальный образ, в котором прогулялась улочками знойного Майами.

Елизавета решила покорять Флориду одеждой от украинских дизайнеров. Модель надела классические брюки пастельного розового оттенка и бралет из бежевой кожи the COAT. Образ дополнили клатч с геометрическим рисунком, колье BEVZA в виде символичного колоска и бежевые туфли на высоком каблуке.

Елизавета Ястремская / Фото: instagram.com/__lizaelza__/

В аэропорту Ястремская также накинула кожаный удлиненный пиджак с поясом на талии.

Елизавета Ястремская / Фото: instagram.com/__lizaelza__/

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Повседневные образы на период репетиций "Мисс Вселенной" участница подбирала вместе со стилистом Линой Берлинг. По ее словам, впереди нас ждут наряды от украинских брендов Elena Burba, Elena Reva, Samokish и ETNODIM.

В историях на своей Instagram-странице Елизавета Ястремская поделилась впечатлениями от поездки.

"Тут очень много красоты, океан. Такой кайф! Настроение потрясающее, погода очень заряжает. У меня сумасшедший прилив энергии и я готова покорять эту вселенную!"

Елизавета Ястремская с сестрой / Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Масштабный конкурс красоты состоится 16 мая (17 мая в 03:00 по украинскому времени). Напомним, что ранее Елизавета Ястремская впечатлила национальным нарядом для "Мисс Вселенной".