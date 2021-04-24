Корабль Crew Dragon-2 состыковался с МКС. На борту четыре астронавта (видео)

Космический корабль Crew Dragon-2 компании Илона Маска SpaceX с четырьмя астронавтами на борту состыковался с Международной космической станцией

Космический корабль Crew Dragon-2 компании Илона Маска SpaceX запустили 23 апреля со стартовой площадки 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Сегодня пилотируемый корабль с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС, сообщают International Space Station в Twitter.

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Корабль впервые доставил на станцию астронавтов из трех стран. Это – сотрудники NASA, американцы Кэтрин Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA), француз Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Все они пробудут на станции шесть месяцев.

Ранее астронавты Crew Dragon показали жуткое видео при входе в атмосферу.