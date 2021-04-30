Конкурс от ТМ "Духмяна Хата" "Найкраща випічки України – великодня і не тільки" – 12 победителей и их рецепты

Конкурс "Найкраща випічки України – великодня і не тільки" стартовал 29 марта. В течение 4 недель со всех уголков Украины мы получали десятки замечательных рецептов выпечки, которая поражала своей оригинальностью, фантазией, нестандартным подходом к дрожжевому тесту. Поэтому выбрать лучшие из лучших было невероятно сложно.

Этот конкурс дал возможность одним участникам поделиться своими семейными рецептами, которые переходят из поколения в поколение. А другим – рассказать всей Украине о самобытных рецептах, известных только в одном регионе страны. Но теперь о них узнали все. Третьи же – бросили себе вызов и поделились рецептами своей первой в жизни выпечки.

Каждую пятницу в прямом эфире на телеканале "Украина" в программе "Ранок з Україною" объявлялись 3 финалиста недели. Авторы выпечки-победителя получили полезные призы.

Итак, победители конкурса "Найкраща випічки України – великодня і не тільки".

Первая неделя

1 место (приз – хлебопечка) заняла Ореста Малинина из Львова за пляцки с вишней. Ореста поделилась интересным способом обработки и формирования теста.

2 место (набор из 5 вещей для выпечки) у Анны из Киева и ее синнабонов с фисташками. Судей поразила креативность рецепта.

3 место (еще один набор из 5 вещей для выпечки) у Оксаны Бондаренко из Полтавы и ее рецепта мандриков. За историю, поддержку и открытие украинских традиций, оригинальность и интересную интерпретацию финальной обработки.

Вторая неделя

1 место (приз – хлебопечка) заняла Анна Панкова из Николаева за пасхального ягненка. Анна поразила креативной интерпретацией и отображением символики пасхального праздника.

2 место (набор из 5 вещей для выпечки) у Елены Ганжи из Киева за ее традиционные шведские булочки. Судей поразила интересная подача выпечки.

3 место (еще один набор из 5 вещей для выпечки) в Валентины Приходько из г. Каменское. Сладкий пирог "Наслаждение" был отмечен за интересное формирования теста и насыщенную компонентную начинку.

Третья неделя

1 место (приз – хлебопечка + фартук) заняла Леся Любомировна из Дрогобыча за тюлевую бабу. Особенность рецепта – интересное использование картофеля как нетрадиционного ингредиента для сдобной выпечки.

2 место (набор из 5 вещей для выпечки) у Екатерины Скрябиной из Полтавы за рецепт галушек. Екатерина поделилась интересным и неожиданным способом приготовления теста.

3 место (еще один набор из 5 вещей для выпечки) у Ивана из Киева. Он рассказал, как готовит мачанку. А приз получил не только за рецепт, но и за неожиданное использование обычных блинов.

Четвертая неделя

1 место (приз – хлебопечка) заняла Ольга Контарева из Мариуполя за рецепт пасхи и тщательный подход и применение интересных и длительных технологий при замесе теста и выпечке.

2 место (набор из 5 вещей для выпечки) у Натальи Левицкой из Переяслава. Жюри поразил креативный подход к рецепту и оформлению пасхальной выпечки.

3 место (еще один набор из 5 вещей для выпечки) у Людмилы Близнюк из села Обозновка, что на Полтавщине, за интересное сочетание ингредиентов. Людмила добавила к выпечке лимон.

Бренд "Духмяна Хата" благодарит всех без исключения участников конкурса за проявленный интерес и множество неожиданных, разноплановых, очень аппетитных рецептов, а также за креативный подход к дрожжевой выпечке.