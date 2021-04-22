Компания "Эпицентр К" начала экомарафон "Збережи природу"

Акция состоялась в рамках экомарафона "Збережи природу", который компания "Эпицентр К" начала ко Дню Земли. Цель экомарафона – объединить все города Украины и неравнодушных украинцев для сохранения природы.

Сотрудники компании "Эпицентр К" на акции по высадке деревьев Фото: Эпицентр К

"Эпицентр, как социально ответственный бизнес, инициирует проекты, влияющие на медицину, культуру, спорт и природу, то есть на качество нашей жизни в целом. Для этого мы используем все наши мощности. На сегодняшний день планета меняется все стремительнее, и часть этих изменений зависит от нас с вами.

Цель экомарафона "Збережи природу" – показать, что отношение к окружающей среде может быть другим; что товары, которыми люди пользуются ежедневно, могут быть "эко"; что деревья нужно не рубить, а высаживать, а в быту использовать ресайклинговые товары, которые призваны уменьшить экологическую нагрузку на планету", – рассказывает Chief Marketing Officer "Эпицентр К" Ирина Шинкаренко.

Владелец и бренд-шеф ресторанов Gastrofamily Дима Борисов и СЕО Елена Борисова. Фото: Эпицентр К

К инициативе высадки деревьев присоединились лидеры мнений – тем самым подчеркивая важность таких инициатив – владелец и бренд-шеф сети ресторанов Gastrofamily Дима Борисов и СЕО Елена Борисова, певица Анна Завальская с сыном и отцом, блогер и ведущая шоу "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай, главный редактор журнала Cosmopolitan Украина Александра Буринская, певица Анна Добрыднева.

Сотрудники компании "Эпицентр К" на акции по высадке деревьев Фото: Эпицентр К

"Загазованность мегаполисов негативно влияет на самочувствие людей. Хоть мы и стремимся к массовому использованию елекрокаров и солнечной энергии, этого пока мало. И сегодня, чтобы спасти окружающую среду и хоть немного очистить воздух, мы должны активно озеленять города, высаживать как можно больше деревьев. Чем больше подобных инициатив, которые будут объединять всю Украину, тем лучше для каждого из нас и наших детей", – говорит владелец и бренд-шеф рестораторов Gastrofamily Дима Борисов.

Эпицентр уже высадил 30 плодовых деревьев в Житомире 50 хвойных и лиственных деревьев в Киеве ко Дню памяти Чернобыльской трагедии в сквере около Национального комплекса "Экспоцентр Украины" ВДНХ и в сквере памяти ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

Также компания установила ресайклинговые компостеры с переработанного пластика в Национальном Ботаническом саду им. Н. Н. Гришко и Ботаническом саду им. Фомина.

Певица Анна Завальская с сыном и отцом. Фото: Эпицентр К

По данным экологов, в Киеве при норме насаждений 20 кв. метров на человека не хватает 918 га зеленых насаждений, а в Одессе при норме 14,4 кв. м на человека не хватает 770 га зеленых насаждений.

"Я уже не первый раз высаживаю дерева. К этому меня приучил папа, он посадил и вырастил более 20 деревьев. Приятно осознавать, что все больше людей задумываются об экологии, об отношении к нашей природе. Такие акции нужны на постоянной основе", – рассказала певица, автор песен, продюсер Анна Добрыднева.

Сотрудники компании "Эпицентр К" на акции по высадке деревьев Фото: Эпицентр К

В компании рассказали, что на этом не будут останавливаться: акция высадки деревьев состоится и в других городах Украины. Также компания продолжит собирать использованные батарейки на переработку, поощрять своих покупателей сортировать мусор в домашних условиях, использовать экопродукты и ресайклинговую посуду. Для этого сеть значительно расширит свой ассортимент экотоваров и предложит клиентам новинки для быта и в профессиональной деятельности.

Экомарафон "Збережи природу" является всеукраинским, он не имеет ограничений – ни временных, ни географических.

Компания "Эпицентр К" приглашает каждого приобщиться к экоинициативе: ведь каждое посаженное дерево и каждая пластиковая бутылка, которая пошла на вторичную переработку, важна для формирования экокультуры в нашей стране.