Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

Узнайте точную дату праздника Ивана Купала в 2021 году в Украине

Когда Ивана Купала в 2021 году / Фото: Pexels

Ивана Купала – древний, красивый, цветущий, романтический летний праздник. В этот день вспоминаются славянские традиции, чтутся природные стихии солнца, воды, трав и цветов, а еще молодости и любви. Когда наступит праздник Ивана Купала в 2021 году – точную дату узнайте в нашей статье.

Какого числа Ивана Купала-2021

Ежегодно день Ивана Купала отмечается 7 июля, и в 2021 году праздник приходится на среду.

Изначально этот день был посвящен богу солнца Яриле, и потому его дата по старому стилю привязывалась ко дню летнего солнцестояния, 21 июня.

Но когда произошел переход на григорианский календарь, даты сдвинулись на две недели. И теперь праздник Ивана Купала и день летнего солнцестояния не совпадают по времени. Но многие народные традиции и ритуалы сохранились до наших дней.

С появлением христианства Ивана Купала приурочили ко дню рождества одного из самых почитаемых святых – Иоанна Предтечи. А потому название праздника также связывают с именем святого.

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Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

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