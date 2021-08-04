Катя Сильченко вместе с подругой выпустили самую сексуальную одежду для спорта (фото)

Катя Сильченко и Анастасия Тонконог в коллекции спортивной одежды The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat
Дизайнер Катя Сильченко, которая ранее рассказала в эксклюзивном интервью о материнстве, вместе с подругой Анастасией Тонконог разработали капсульную коллекцию одежды для тренировок.
Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat
Совместная коллекция объединяет спортивный комфорт бренда AWY и женственность The Coat.
Это неожиданное приключение и возможность по-новому взглянуть на привычные вещи, — рассказала Анастасия Тонконог.
В сексуальную капсулу, вдохновленную модой 2000-х, вошли спортивные топы и купальники, кофты, комбинезон и легинсы с прорезями.
Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat
Особое внимание дизайнеры уделили деталям – шнуровки топов и купальников сужают талию, а вырезанные элементы и длина леггинсов визуально округляют бедра и удлиняют силуэт.
Я хотела, чтобы, надевая эти вещи, девушки привлекали взгляды и интерес к их образу. Ведь The Coat — о женщинах, на которых ты всегда обратишь внимание, — прокомментировала Катя Сильченко.
Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat
Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat
Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat
Смотрите видео, как украинские дизайнеры шьют одежду.
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