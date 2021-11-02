Капор: 5 трендовых вариантов на осень 2021 (фото, цены)

Самые модные шапки сезона осень-зима 2021 / Фото: Zara, answer.ua

Мы с трудом воспринимали балаклавы, которые дизайнеры решили вернуть в моду несколько сезонов назад. Согласимся, такой головной убор отлично смотрится на подиуме и на горнолыжном курорте. Однако не хотелось бы встретиться с соседом в таком аксессуаре в темном подъезде.

Похоже, бренды и их креативные директора не хотят просто так сдавать позиции и вслед за балаклавами возвращают моду на капоры.

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Этот женский головной убор появился в начале XIX века и представляет собой сочетание капюшона и шапки. Вы наверняка помните, как в детстве мы носили вязаные шапки-шлемы. Сегодня теплый и комфортный капор можно найти в любом магазине.

Мы выбрали несколько вариантов таких шапок. Вязаные, трикотажные, стеганые – выбирайте на свой вкус.

Трикотажный жаккардовый капюшон Zara, 799 грн

Капор Zara / Фото: zara.com

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Стеганый капор Patrizia Pepe, 3199 грн

Капор Patrizia Pepe / Фото: answer.ua

Трикотажный капюшон Reserved, 599 грн

Капор Reserved / Фото: reserved.com/

Трикотажный капюшон Zara, 799 грн

Капор Zara / Фото: zara.com

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Трикотажный капюшон Stradivarius, 699 грн

Капор Stradivarius / Фото: stradivarius.com

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