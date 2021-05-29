Как у Пола Маккартни и Элтона Джона: в Киеве стартовал фестиваль раритетных машин

Среди 700 единиц можно найти уникальные и едва ли не самые старые машины Украины и мира

В столице стартовал фестиваль раритетных авто Old Car Land в Музеи авиации, который будет длиться до 30 мая. Об особых машинах, которые можно увидеть на локации рассказали в новостях "Сегодня".

Сюжет Орловского Юрия Видео: Сегодня

Среди 700 машин, которые разместили под открытым небом в Музеи авиации есть Дельта-88. "Я когда приехал его покупать, он стоял в огороде, в нем хранили сено", – говорит владелец автомобиля Павел Лозовенко. Мужчина 18 лет собирал необходимые запчасти, чтобы машина работала. Подобных автомобилей в Украине – несколько. А некоторые модели – редкие.

Также представлен кабриолет Rolls-Royce Corniche 1989 года. Такие были у Пола Маккартни, Элтона Джона и императора Японии. А сейчас сесть за его руль повезло участникам фестиваля.

Но раритет среди раритетов на фестивале – Форд-Т. Ему – 109 лет. Такие, в начале прошлого века любили американские фермеры. Этот экземпляр нашли почти полностью разрушенным. Сейчас автомобиль – "на ходу".

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Кроме иностранных авто – немало интересных отечественных экземпляров. К примеру, можно увидеть запорожец, который едва ли не самый старый в Украине. Его собрали в первый день выпуска этой модели.

Выставка Old Car Land открыта для всех желающих до 30 мая. Стоимость билета – 150 гривен. А для тех, кто придет в аутентичной одежде 40-80 вход бесплатный.

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