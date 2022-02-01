Как стать креативнее за одну минуту – метод Томаса Эдисона

Чтобы стать креативнее, нужно подремать – ученые / Фото: Pinterest, pixabay.com

Быстро засыпать удается не многим, но это полезно, считают ученые из Парижского университета, вдохновившиеся техникой изобретателя Томаса Эдисона, изучившие связь между дремотой (первой фазы поверхностного сна N1) и умением нестандартно решать однотипные задачи. Эксперимент показал, что подремавшие всего одну минуту – в 2,7 раза чаще находили скрытые подсказки, гораздо упрощающие работу в целом, пишет Science.

Известный ученый Томас Эдисон, создавший фонограмму, усовершенствовавший телефон, разработавший один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы и еще многое другое, использовал свой мозг максимально. Есть сведения, что он очень необычным способом стимулировал креативность – садился отдыхать в кресло, а в руки брал 2 стальных шарика. Сначала приходила дремота, а как только ученый начинал засыпать, то тут же ронял шары. Падая, они громко ударялись о дно кастрюли, стоявшей внизу, и мигом его будили.

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Так, побывавши в семеричном состоянии между сном и бодрствованием, Эдисон записывал все пришедшее к нему за это время озарения. Позже это назвали "метод Эдисона".

Ученые из Парижского университета решили проверить метод на здоровых испытуемых, поставив перед ними задачу преобразовать последовательность цифр в более короткую. Задание сильно упрощалось для тех, кто замечал некую деталь – вторая цифра последовательности всегда совпадала с последней. После 60 подобных тестов, исследуемым давали 20 минут на отдых в темных тихих комнатах на удобных креслах.

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49 подопытных бодрствовали весь период отдыха, 38 на какое-то время засыпали, 14 достигли фазы более глубокого сна, а 24 — только первой фазы поверхностного сна — пограничного состояния между сном и бодрствованием. Для того, чтобы удержать человека в этом состоянии, ученые использовали тот самый метод Эдисона, но вместо шариков в их руках были пластиковые бутылки с водой. Падая на пол, они тут же будили.

Результаты превзошли ожидания: подремавшие в фазе поверхностного сна в 2,7 раза чаще находили способ упростить себе работу, чем контрольная группа (83% против 30%). И для этого им понадобилась всего одна минута дремоты.

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