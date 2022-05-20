Как сохранить отношения на расстоянии – советы психолога

Возможна ли любовь на расстоянии во время войны? / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны миллионы украинок покинули свои дома в поисках безопасности. Огромное количество пар сейчас находится на расстоянии. Это может негативно сказаться на отношениях, ведь каждый начинает жить своей жизнью и решать свои насущные проблемы.

Что делать, чтобы сберечь отношения? Психолог-сексолог, член The European Society for Sexual Medicine, Ассоциации психологов Украины Маргарита Шавловская дала советы для телеграм-канала "Психологическая поддержка". Мы выбрали основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

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Помните, ни вы, ни ваш партнер не выбирали отношения на расстоянии. Причиной вашего состояния является война. Таким образом отношения как будто поставлены на паузу до дня, когда этот ужас закончится. Но, это не так. Пытайтесь каждый день, что-то делать для отношений – работать над собой. Не стоит пилить партнера и выливать на него свои проблемы. Сейчас мы все проходим тот этап жизни, когда каждый сам решает свои вопросы. Порой, другой человек просто не в силах что-то изменить, или помочь вам.

Старайтесь чаще делиться с любимым человеком совместными планами на будущее. Например, как вместе поедете в Париж, отправитесь в отпуск на море в Крым, возьмете собаку из приюта Ирпеня.

Найдите себе хобби. Помогайте другим, займитесь волонтерством, начните читать, вышивать, рисовать, изучать новую профессию. Так, вы отвлечетесь и не будете срываться на близком человеке.

Заведите совместные ритуалы. Например, смотрите один и тот же фильм, тренируйтесь онлайн, проведите зум-свидание с виной и прочей атрибутикой.

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