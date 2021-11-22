Как правильно сделать карту желаний на Новый год-2022

Как создать карту желаний / Фото: Коллаж: Сегодня

В канун Нового года люди во всем мире готовят карты желаний , чтобы помочь своим стремлениям и нереализованным мечтам наконец-то сбыться и чтобы в жизнь вошли приятные перемены. Как работает эта техника и как правильно сделать собственную карту желаний, узнайте в наших лайфхаках.

Кстати, вы можете позаботиться не только о себе, но и о близком человеке, особенно, если хорошо его изучили и знаете о его самых больших желаниях. Сделайте собственноручно такую карту для него и подарите на Новый год – это будет приятный презент.

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Как правильно составить карту желаний: лайфхаки

Лайфхак 1. Запаситесь исходными материалами

Как создать карту желаний / Фото: unsplash

Для изготовления карты желаний вам понадобится:

большой лист бумаги или лучше ватмана; маркеры, яркие ручки, краски, карандаши, фломастеры – чем вы больше любите рисовать; клей, скотч, ножницы; тематические картинки, иллюстрации, фотографии; ваша собственная фотография, где вы себе нравитесь.

Лайфхак 2. Настройтесь

Перед тем, как вы приступите непосредственно к созданию карты, постарайтесь настроиться. У кого-то это может произойти спонтанно, а кто-то будет готовиться и планировать несколько дней. Подгадайте, чтобы вам никто не мешал, и ничто не отвлекало от процесса. Включите любимую музыку, пофантазируйте, помечтайте и начинайте творить . Обязательно вложите максимум добрых чувств и своей веры в чудеса.

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Лайфхак 3. Как оформлять карту желаний

Как создать карту желаний / Фото: pinterest

Поделите лист на девять условных секторов – каждый из них будет отвечать за определенную сферу жизни. Раскрасьте их в разные цвета. Сверху напишите год – 2022.

В центре вклейте свою фотографию и сделайте какую-то мотивирующую или жизнеутверждающую подпись: "я успешен", "я сильный", "я всего добьюсь", "я счастлива" и т.д. А по сторонам расположите остальные секторы:

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Богатство (фиолетовый, лиловый цвета) Семья (зеленый, синий) Знания (коричневый, желтый) Самореализация, слава (красный цвет) Карьера (синий, голубой) Любовь, брак (розовый, красный) Дети, творчество (белый, серый) Путешествия (золотой, серебряный)

Заполнять карту желаний нужно слева направо , начиная с сектора богатства. В каждую клеточку вклеивайте или рисуйте соответствующие изображения, что вы хотите достичь и получить. К примеру, деньги, автомобили, дом, предметы роскоши, изображения счастливой пары, детей, фотографии тех мест, куда хотите поехать, и т.д. Также добавляйте короткие фразы, при этом важно избегать формулировок с частицей "не".

Лайфхак 4. Что делать с картой желаний

Как создать карту желаний / Фото: pinterest

Определитесь для себя, как вам лучше: повесить карту на видное место , чтобы каждый день перед глазами были ваши желания. Или же спрятать подальше от глаз , чтобы ваши мечты не замыливались и не терли свою ценность, а всегда оставались свежими. Ведь мечты – это нечто сокровенное. Как только желание исполнится, отметьте это на своей карте.

Как сделать карту желаний – смотрите видео: