Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

Главное – не позволяйте своим эмоциям брать верх и контролируйте то, что вы говорите. И сейчас речь не идет о нецензурной лексике – только о фразах, которые способны охладить собеседника

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Общение с малознакомыми людьми не всегда доставляет удовольствие. Это зависит от многих факторов, но одно важно понимать точно: если перед вами грубиян, никакого снисхождения не должно быть. И это вовсе не значит, что нужно использовать нецензурную лексику, достаточно просто знать фразы, которые способны охладить человека.

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Четыре фразы, которые мгновенно действуют на грубиянов и разоружают их

1. Спасибо

Когда нам кто-то грубит, то первая реакция – конечно же, нагрубить в ответ. Но не стоит опускаться до уровня грубияна, лучше застаньте его врасплох. Просто выслушайте его, а потом скажите "спасибо", развернитесь и уйдите. Таким образом, вы показываете, что слова грубияна вас вовсе не зацепили и вы все еще держите ситуацию под контролем.

2. Откуда в тебе всегда столько негатива?

Если, общаясь с человеком, вы замечаете, что он постоянно использует какие-то негативные установки и переходит на грубости, вы просто в лицо ему задаете вопрос: откуда в тебе всегда столько негатива?

Во-первых, это застанет человека врасплох, а во-вторых, вы покажете, что замечаете все негативные выпады грубияна. Таким образом вы сместите общее внимание туда, где оно и должно быть — на вашего обидчика. К слову, это может помочь ему уйти с пагубного пути.

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3. И какой ответ на это ты хочешь услышать?

Когда ваш собеседник начнет грубить и сыпать оскорблениями, просто спросите его: "Какой ответ на это ты хочешь услышать?" Зачастую это заставляет человека задуматься о своих словах и поведении. А еще у него может не найтись ответа, при этом у вас будет возможность вызвать его на откровенный разговор, чтобы указать на недостойное поведение и, возможно, даже разобраться в его причинах. Если, конечно, вам это нужно.

4. Поговорим об этом завтра

Общаясь с грубиянами, важно не поддаваться эмоциям, ведь они от вас этого и ждут. Даже если вас очень зацепи слова вашего собеседника, не спешите отвечать тем же. Просто скажите, что поговорите об этом завтра. Такая реакция точно озадачит грубияна, и, скорее всего, вашу завтрашнюю встречу он захочет отменить.

А чтобы быть не просто не грубыми, а еще и милыми – попробуйте сделать комплимент своему мужчине. Как это правильно делать – смотрите видео:

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