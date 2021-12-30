Как будто после похмелья: почему мир тролит елку в центре Лондона за 999 тыс. гривен

Пока украинцы хвастаются зеленой красавицей на Софийской площади, в Лондоне высмеивают новогоднее дерево на Трафальгарской площади. Елка расположена в центре города на локации, которую проходят тысячи людей ежедневно, чтобы дойти до площади Piccadilly Circus, улицы Oxford Street, часовой башни Big Ben и других туристических локаций.

Некоторые горожане привыкли к неэстетической елке. Ее привозят из норвежского города Осло ежегодно с 1947 года. Большинство все же остаются недовольны видом зеленой "красавицы", портящей общую "картину" Трафальгарской площади зимой.

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Откуда взялась елка на Трафальгарской площади?

24-метровая елка на Трафальгарской площади – это традиционный подарок из города Осло лондонцам. Ее везут из Норвегии в благодарность Великобритании за поддержку во время Второй мировой войны.

Выбирают дерево за несколько месяцев, или же лет. Кстати, за ним еще и внимательно ухаживают лесорубы перед тем, как отправить в Лондон.

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Но норвежский подарок ежегодно разочаровывает своим видом, поэтому у местных есть список шуток, которые они вспоминают, когда видят елку.

Нынешней красавице примерно 80 лет. Фото елки массово публиковали в социальных сетях горожане и гости Лондона с шутками.

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Одни говорят, что елка словно после похмелья.

Пожалуй, худшая елка, которую я когда-либо видел, – похоже, у нее сильное похмелье, – написал пользователей Twitter.

Другие намекают, что елка не оправдала их ожиданий.

Я наконец увидел рождественское дерево на Трафальгарской площади, – написал пользователей Twitter о своих впечатлениях.

Третий пользователь в шутку отметил, что пришло время горожанам самостоятельно покупать елку.

Возможно, после 75 лет, пришло наше время купить рождественскую елку для Трафальгарской площади, – написал местный в своем Twitter.

Власти Осло отказались доставлять новую елку (учитывая дефекты). На сайте ITV News отмечают, что они не считают странными поломанные ветки, которые повредились во время перевозки, а еще их елка не должна выглядеть, как что-то диснеевское.

Как выглядит елка в реальности?

Мы посетили Трафальгарскую площадь, чтобы убедиться, действительно ли негативные комментарии и возмущения в Сети оправданы.

Эффекта "вау" после увиденного дерева не было, хотелось принести новогодние игрушки, чтобы одеть его и сделать красивее. На елку повесили только гирлянды – она выглядит минималистичной.

Но отсутствие игрушек – это мелочь. Только посмотрите: елка асимметричная, заметно, что с левой стороны веток меньше, чем с правой. Некоторые ветви поломаны. Кажется, что один из городов мира уже успел отпраздновать Новый год с этим "подарком", а затем норвежцы отправили его в Лондон (шутим).

Нижняя часть елки обмотана грязной тканью, которая минимизирует праздничный антураж. Если бы снимали фильм ужасов о новогодней елке, дерево с Трафальгарской площади было бы в главной роли.

Хотите меньше разочароваться после посещения Трафальгарской площади? Приходите вечером, когда на елке включают гирлянды. Дерево выглядит более праздничным и дефектов заметно меньше.

По данным веб-портала MSN, стоимость елки вместе с доставкой – более 27 тыс. фунтов (гривневый эквивалент – примерно 999 тыс. гривен). Да, именно столько стоит праздничное дерево, ставшее мемом и темой для обсуждений.

Недавно мы рассказывали, как повысили цены на аренду жилья в новогоднюю ночь в Киеве.