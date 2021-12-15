Как перестать стесняться на фотосессиях и видеосъемках – советы психолога

Психолог рассказала, как перестать стесняться фотографироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Все еще ощущаете неловкость и даже страх перед фотосессией и видеосъемкой? Пора с этим завязывать! Также вам будет интересно узнать, как научить мозг вырабатывать гормоны счастья.

В постоянной рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" психолог и коуч Елена Адамова объяснила несколько простых шагов, которые помогут научиться расслабляться и отпускать ситуацию, находясь перед камерой.

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Прежде всего советую вам заказать профессиональную фотосъемку. Для этого нужно найти фотографа, от работ которого вы почувствуете особое тепло. Ведь когда открываешь портфолио любого художника, сразу видно, для кого это. Если вы заметили, что у фотографа все модели идеальны, соответствуют параметрам 90-60-90 и ничего лишнего – это не ваш человек. Ваш – тот, что с любовью и нежностью демонстрирует красоту женского тела в любых формах.

– отметила психолог Елена Адамова в эфире канала "Украина".

Елена Адамова в эфире канала "Украина" научила не бояться камеры / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Очень важный вопрос, на который вы должны четко себе ответить, с кем вам удобнее работать – с мужчиной или женщиной. А когда выберете мастера, то не стесняйтесь говорить ему честно то, что думаете:

пусть подскажет вашу рабочую сторону, если сами не можете определить;

попросите показать позы, которые продемонстрируют вас с выгодной стороны;

не стесняйте экспериментировать с мимикой. Как пример, можете посмотреть фотосессии голливудских звезд, затем повторить понравившиеся эмоции перед зеркалом;

проанализируйте все фотографии, где вы себе нравитесь, и старайтесь в будущем повторять позы на них.

Эксперт рассказала, что в Интернете есть много достойных видео-уроков, которые помогут научиться красиво позировать. Не бойтесь просить о помощи в этом деле близких людей – пусть подруга пофотографирует вас в разных позах со всех сторон, потом посмотрите и поймите, что вы – прекрасны! И, главное, любите себя не за что-то, а просто по факту своего существования!

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Главный совет – отключитесь от красавиц в социальных сетях, прекратите следить за ними и думать, что они совершенны. Ведь на этих фото есть фотошоп и множество масок. Тем более там отобраны фото из тысячей. Действительно есть красивые люди, но то, что они постоянно демонстрируют в соцсетях – не всегда правда. Будьте настоящими.

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