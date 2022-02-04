Как не заболеть раком – 6 мер профилактики, которые помогут

Чтобы не заболеть раком , питайтесь рационально, регулярно ходите на профосмотры и используйте другие меры профилактики / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Не каждое изменение в тканях человека перерастает в рак, но все же в некоторых случаях риск развития онкологии очень высок. Сегодня, 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака вместе с Центром общественного здоровья МОЗ разбираемся, что делать для профилактики онкологических болезней.

Почему возникает рак и как появляются раковые клетки?

Раковые клетки отличаются от нормальных из-за генных мутаций. Которые в свою очередь могут возникать как из-за наследственности, так и под влиянием перенесенных заболеваний, канцерогенов, возраста, алкоголя, никотина, плохой экологии, ультрафиолета и т.д.

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Некоторые изменения тканей могут перерасти в рак, если их не лечить / Фото: freepik.com

В отличие от здоровых клеток, раковые:

начинают бесконтрольно расти и делиться

игнорируют сигналы организма, когда он пытается остановить их деление

разносятся через кровь и лимфу в другие органы

прорастают в здоровые органы и ткани, разрушая их.

Не каждое изменение в тканях организма является раком. Однако некоторые изменения тканей могут перерасти в рак, если их не лечить.

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Всегда ли можно вылечить рак?

Успешность лечения рака человека зависит от типа болезни и стадии, а также от типа лечения, которое может получить и других сопутствующих факторов. Но чем раньше обнаружено заболевание, тем выше шансы на полное выздоровление. Определенные типы рака излечиваются чаще других. Тип лечения для каждого вида рака разный и назначить подходящий может только врач.

Как не заболеть раком: меры профилактики

Бросайте курить. Курение – один из главных факторов риска развития разных типов рака. Это рак легких, полости рта, горла, гортани, поджелудочной железы, мочевого пузыря, шейки матки и почек. Даже если вы не курите, влияние пассивного курения, если кто-то постоянно курит рядом, может увеличить риск развития рака легких.

Придерживайтесь здорового питания, снижайте в рационе фастфуд, сахар, соль – это поможет избежать рака / Фото: freepik.com

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Придерживайтесь здорового питания. Овощи, фрукты, нежирное мясо птицы, цельнозерновые продукты должны быть в рационе постоянно, в отличие от фастфуда и переработанных продуктов (колбаса, консервы). Также важно снизить потребление соли и сахара в рационе.

Будьте активными и следите за весом, именно с избыточным весом связано более 20% развития всех видов рака. Старайтесь быть физически активными хотя бы полчаса в день.

Не загорайте на солнце с 10.00 до 16.00, когда солнечные лучи самые агрессивные и откажитесь от солярия. Используйте солнцезащитные средства с SPF 30+ в течение года, а на пляже и под ярким солнцем носите солнцезащитные очки и шляпу с широкими полями. Рак кожи – один из самых распространенных видов рака, который можно предотвратить.

Регулярно проходите профосмотры: самопроверки родинок, кожи, груди; скрининги у врачей помогут вовремя заметить неладное / Фото: unsplash.com

Делайте прививки – так, вирус папилломы человека, который вызывает рак шейки матки или гепатит, ведущий к раку печени можно предупредить с помощью вакцинации. Вообще обсудите со своим семейным врачом профилактику других вирусных болезней, которые могут стать причиной рака. Например, вирусных и бактериальных половых инфекций (не забываете о контрацепции)

Регулярно проходите профосмотры: самопроверки родинок, кожи, груди; скрининги у врачей для разных типов рака увеличивают шансы раннего выявления болезни. Если выявить рак на ранней стадии, есть высокая вероятность положительных результатов и успешного преодоления заболевания.

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