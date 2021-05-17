Как начать карьеру в журналистике: личный опыт телеведущей Марины Кухар

Ведущая Марина Кухар / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вскоре в Украине завершится учебный год, начнется основная сессия ВНО и выпускники будут выбирать будущую специальность. А как начинала свою карьеру в журналистике – рассказала ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Марина Кухар.

"Как это не парадоксально, я поняла, что хочу быть журналистом только когда уже начала работать. Не буду кривить душой, мой выбор профессии вряд ли был осознанным. Дома, под бабушкиным крылом, я была таким себе диванно-книжным божеством, которому нельзя было мешать – "Тихо, Мариночка учится, пишет, рисует". Так как мне действительно нравилось писать и у меня неплохо получалось, казалось, что эта профессия мне подойдет", – рассказала Марина Кухар.

Читайте также: Рынок труда ожил. Какие профессии оказались в топе, а кого ждет дефицит рабочих мест

Ведущая вспоминает, как в начале своего пути, поступив в Институт журналистики, и представить не могла, что станет лицом новостей на центральном телевидении. Студентам в начале 90-тых в чужом городе, без родителей под боком, с крошечной стипендией – единственное, о чем приходилось думать – это о выживании. На мечты о славе – просто не оставалось времени.

Реклама

"После работы в нескольких печатных изданиях, где я специализировалась на экономических темах, я пришла на то время на самый перспективный и развивающийся телеканал в службу новостей, где искали репортера моей специализации. И осталась там работать", – поделилась Марина Кухар.

В эфире телеканала "Украина" телеведущая первой сообщает утренние новости уже почти 10 лет. Сейчас успешная журналистка признается, что не представляет себя в другой профессии.

Тем временем мы выяснили, что такое синдром профессионального выгорания и как вернуть интерес к своей работе.