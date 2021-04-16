Как избавиться от сорняков: ТОП-8 надежных лайфхаков

Если у вас есть дача или вы живете в частном доме, то в скором времени в очередной раз столкнетесь с проблемой надоедливых сорняков на дорожках. Есть множество способов, как с ними воевать, а мы подскажем вам лайфхаки, как эффективно их победить, причем не используя яды и сильнодействующую химию, чтобы не навредить почве, где находятся полезные растения.
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Как убрать сорняки: надежные лайфхаки
- Лайфхак 1. Вырвать их руками
Как бороться с сорняками / Фото: Pinterest
Способ самый безопасный, с точки зрения вреда для окружающей среды. А если вы не против умеренной физической нагрузки под музыку и в компании семьи, то он еще и пойдет вам на пользу. Лайфхак в том, что делать это нужно как можно раньше, когда сорняки только проклюнулись и еще не набрали силу – тогда выдергивать их не составит никакого труда. Не забудьте про перчатки для рук.
- Лайфхак 2. Вооружитесь тяпкой
Как бороться с сорняками / Фото: Pinterest
С инструментами бороться с сорняками легко, но в то же время и малоэффективно. Дело в том, что тяпки, ножи и мотыги срезают верхушку, а вот корень продолжает расти и через время сорняк возродится.
- Лайфхак 3. Сорняки можно ошпарить
Как бороться с сорняками / Фото: Pinterest
Полить сорняки кипятком – еще один доступный способ, как от них избавиться. Почва от него не портится, а растения гибнут. Однако будьте аккуратны, чтобы самим не ошпариться.
- Лайфхак 4. Уксус уничтожает сорняки
Как бороться с сорняками / Фото: Pinterest
Имейте в виду, что уксус отлично убирает не только сорняки, но и полезные для вас растения. А потому использовать его нужно точечно, целенаправленно, с помощью распылителя. Оптимально брызгать уксусом сорняки на дорожках, хотя и в почве он разлагается достаточно быстро.
- Лайфхак 5. Поваренная соль очистит дорожки
Как бороться с сорняками / Фото: Pinterest
Если вам нужно освободить от сорной травы дорожки или площадку, на которой вы долгое время не планируете ничего выращивать, можно воспользоваться поваренной солью. Растворите соль в теплой воде и полейте проблемные участки. Но имейте в виду, что соль негативно влияет на почву.
- Лайфхак 6. Кукурузная мука мешает сорнякам расти
Как бороться с сорняками / Фото: Pinterest
Кукурузная мука содержит органический гербицид глютен, который препятствует росту семян. Ее хорошо использовать в качестве профилактики, пока растения еще не выросли. Лучше всего рассыпать кукурузную муку во время влажной погоды, перед дождем или поливом.
- Лайфхак 7. Сорняки не любят читать
Как бороться с сорняками / Фото: Pinterest
Возьмите обыкновенную газету, намочите ее и положите несколько слоев поверх нежелательных сорняков. Растения перестанут получать свет, воздух и пространство для роста.
- Лайфхак 8. Против сорняков работает мульча
Как бороться с сорняками / Фото: Pinterest
Вместо газет можно использовать мульчу – к примеру, измельченную кору хвойных деревьев, опилки, торф. Мульча хорошо справляется с нежелательной растительностью, а еще задерживает влагу в почве.
Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.
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