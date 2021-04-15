Как и чем кормить котенка: советы и рекомендации

С появлением в доме пушистого комочка для человека многое меняется. Малыш – это не только источник радости, но и серьезная ответственность. Первое время новорожденные котята питаются исключительно материнским молоком. Но при отлучении от кошки встает вопрос о том, как правильно кормить котенка, с какой частотой и главное – чем. Именно от питания зависит правильное развитие малыша.

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Чем кормить котенка

Начиная с месячного возраста, котята могут пробовать другую пищу, кроме материнского молока. Если происходит отлучение от кошки, некоторое время малыша придется докармливать специальными молочными продуктами. Но постепенно необходимо обеспечить переход от жидкой пищи к твердой. Организовать кормление котят необходимо исходя из возраста – чем малыш старше, тем проще это сделать.

Рацион котенка в новом доме строится с учетом возраста и потребностей организма. Это подразумевает выбор консистенции, набор витаминов, объем порции и выяснение, сколько раз кормить котенка. При этом важно соблюдать норму потребления белка. Для котенка это – не менее 30% от общего суточного рациона для правильного развития всех систем и органов.

Чем кормить котенка в 1 месяц

Начиная с 1 месяца в молочный рацион котенка можно вносить разнообразие. Это возраст, когда подкармливать котят уже необходимо для их правильного развития. Некоторые владельцы сразу предлагают малышу обилие продуктов, в основном "со стола", считая, что в первую очередь важны разнообразие и количество.

К сожалению, человеческая пища котенку не только не полезна, но и вредна. Поэтому нужно заранее выяснить, как кормить котенка. Ветеринары склоняются к мысли, что в возрасте 1 месяца кормить котенка лучше готовыми промышленными кормами, которые учитывают потребности растущего организма. Необходимо соблюдать дозировку, указанную производителями, без опасения перекормить малыша.

Но и натуральное кормление котят при условии правильного приготовления может быть полезно: стоит лишь тщательно рассчитать норму витаминов, минералов, подобрать правильные продукты. В этом возрасте в поисках ответа на вопрос, как правильно кормить котенка, нужно запастись крупами, свежим мясом, кисломолочными продуктами – и терпением, ведь еду необходимо не только правильно готовить, но и измельчать в пюре.

Чем кормить котенка в 2 месяца

В 2 месяца котенок становится активнее и любознательнее, он больше двигается, а расход энергии возрастает. Рацион котенка в этом возрасте зависит от выбранного типа питания: готовые корма требуют только увеличения размера порции. Натуральная пища предполагает большее разнообразие – к кисломолочным продуктам, кашам, отварному мясу можно добавить некоторые овощи.

К этому возрасту малыш уже хорошо знает свои миски и место для кормления. Если норма еды для котенка увеличивается, то частота кормления котенка остается такой же – в среднем 5-6 раз в день.

Натуральное питание и корм

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Меню для котенка – главный вопрос, решаемый владельцем с начала прикорма. Каждый владелец решает его по-своему. Для сторонников самостоятельного приготовления пищи важно помнить:

в первый месяц все продукты необходимо тщательно измельчать;

важно определить круг разрешенных и запрещенных продуктов;

следить за нормой белка в меню для котенка;

вводить новые продукты постепенно и очень осторожно.

Выбор промышленных кормов тоже имеет нюансы:

нельзя смешивать натуральную пищу и готовый сухой или влажный корм для котенка;

обязательно следить за маркировкой на упаковке;

следовать рекомендациям производителя по норме кормления;

Чем нельзя кормить котенка

Если владелец выбирает самостоятельное приготовление пищи, ему важно знать перечень запрещенных продуктов для котят. Это поможет избежать проблем с пищеварением и других негативных последствий. К запрещенным относят жирное, соленое, копченое, мучное, продукты, содержащие крахмал, а также специи, консервы и коровье молоко.

Некоторые продукты из списка плохо отражаются на пищеварении любого животного, поэтому их необходимо полностью исключить даже из рациона взрослой кошки.

Натуральное питание и корм: что выбрать?

Каждый рацион имеет свои достоинства и недостатки и для владельца, и для питомца. Если позволяет время и есть стойкое желание готовить самостоятельно, рассчитывать нормы продуктов и количество нутриентов, можно выбрать натуральное питание.

Ветеринары же склоняются к тому, что готовый промышленный рацион котенка – намного более сбалансированный, полезный, безопасный и удобный:

Его легко нормировать и просто кормить. Производитель всегда указывает, сколько сухого корма давать котенку.

Рацион полностью сбалансирован и исключает необходимость подкормок витаминами.

Большой выбор вкусов и формул для потребностей любого животного.

Долгий срок хранения при соблюдении правил.

Как кормить котенка сухим и влажным кормом

При выборе корма важно обращать внимание на его класс, состав, рекомендации производителя по возрасту, а также форму выпуска – сухой в виде гранул; влажный – консервы, паучи.

Для котенка важно выбирать корма класса премиум и суперпремиум, полностью отказавшись от кормов категории эконом. В последних часто используют не мясо, а кости, сухожилия и кожу, а состав изобилует ароматизаторами, красителями и солями. Все это не приносит пользы и провоцирует болезни.

Сухой корм для котенка

Сухой корм для котенка в первый месяц прикорма можно размачивать, далее можно давать в исходном виде. Среди многих рационов заводчики, владельцы и ветеринары выделяют несколько:

Brit Premium Kitten Chicken – сбалансированный сухой рацион для котят в возрасте до 12 месяцев. Содержит 39% белка, 18% жиров, витамины, минералы. Производитель не детализирует количество и происхождение животного белка, а также других компонентов в составе корма. Указано, что в составе присутствуют пребиотики для поддержания нормальной микрофлоры кишечника, а также аминокислоты и антиоксиданты. Калорийность не указана.

Cat Chow Kitten – сухой корм для котят с повышенным содержанием белка, хотя на первом месте в составе указаны злаки. 40% белка включают как высушенный белок курицы, так и экстракты растительного происхождения. Содержит таурин для сердца и зрения, витамин Е для иммунитета. Небольшие по размеру гранулы подходят для животных с возраста 6 недель.

Josera Cat Minette (Kitten) – корм с умеренным содержанием белка и повышенным – жиров (22%). В составе – жир и белок домашней птицы без указания процентного соотношения, а также белок из мяса свинины. Дрожжи и витамин Е способствуют укреплению иммунитета. Таурин поддерживает работу сердца.

Клуб 4 лапы Premium с курицей для котят – сбалансированный сухой корм для котят с 2-месячного возраста. Разработан под контролем ветеринаров по швейцарской технологии, включает комплекс INTEGRAMIX, состоящий из 4 ингредиентов с 4 сторон света, для улучшения общего самочувствия животного. Детальный состав на упаковке содержит информацию о процентном соотношении ингредиентов, где на первом месте – 26% муки из мяса курицы. Общее содержание белка соответствует требованию к кормлению котят – 34%. Корм содержит семена льна, масло лосося, сушеный боярышник, томаты, таурин, комплекс витаминов. Для производства используют мясные ингредиенты высокого качества. Оптимальный размер гранул подходит для котят и молодых кошек.

Влажный корм для котенка

Brit Premium Кусочки с курицей для котят. Содержит до 80% белков животного происхождения, из которых лишь 4% – мясо курицы. Невысокая калорийность и пониженное содержание жиров может требовать дополнительной подкормки или увеличения порции. Форма выпуска – паучи.

Cat Chow Нежные кусочки с индейкой и цуккини в желе для котят. 14,5% белка включает экстракты протеинов животного и растительного происхождения, из которых указано только 4% мяса индейки. В составе – продукты переработки рыбы, овощей, витамины, минералы, натуральные ароматизаторы. Выпускается в виде паучей.

Клуб 4 лапы Premium с курицей в соусе для котят. Калорийный сбалансированный корм для котят содержит 77% белка животного происхождения, в том числе не менее 32% – мясо курицы. Мясные ингредиенты высокого качества в кусочках дополнены комплексом для иммунитета Integra Mix, витаминами, овощами, фруктами, растительными экстрактами. Достаточное содержание Омега 3 и Омега 6 отвечает за здоровье кожи и шерсти, а специальная формула роста удовлетворяет все потребности растущего организма.

Вывод

Выбирая готовые промышленные корма для котят, очень важно обращать внимание на состав и процент ингредиентов. От них зависит, насколько полезным и питательным будет рацион, а значит – насколько полноценным будет развитие котенка. Особенно важно следить за происхождением белков и отдавать предпочтение тем рационам, где преобладает животный белок высокого качества.