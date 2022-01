Излучая мужественность и харизму: Том Холланд стал лицом рекламы Prada

Том Холланд стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022 / Фото: prada.com

Потенциальный ведущий премии "Оскар 2022" Том Холланд, блистательно сыгравший главную роль в триквеле от Marvel и Sony Pictures "Человек-паук: Нет пути домой", стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022.

Британский актер возглавляет мужскую весеннюю рекламную кампанию Prada 2022 года, представленную через объектив камеры британского модного фотографа Дэвида Симса.

Следуя теме сезонной кампании In the Mood for Prada, Холланд игриво позирует перед камерой: поправляет воротник красной кожаной байкерской куртки, прячет руки за спину в черном кардигане на голое тело, демонстрирует сумку Prada.

Напомним, что актер был одет в сшитый на заказ костюм Prada и на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Лос-Анджелесе в декабре 2021 года.

Prada имеет большой опыт привлечения кинозвезд для своих рекламных кампаний, включая Уиллема Дефо, Итана Хоука, Дейна ДеХаана и Эзру Миллера, а также Джулию Гарнер, Ширу Хаас и Хантера Шафера.

