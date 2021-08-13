Исследование: какие цвета одежды сохранят прохладу тела в жару

Тина Кунаки / Фото: instagram.com/tinakunakey

Еще из школьного курса физики, подготовка к которому уже стартовала, мы знаем, что черный поглощает тепло, а белый отражает его. Но как обстоят дела с остальными цветами? На этот вопрос решили ответить японские ученые.

Тошиаки Ичиносе, старший научный сотрудник Японского национального института экологических исследований, провелэксперимент, чтобы определить, какие цвета одежды сохранят прохладу тела в самые солнечные и жаркие дни.

Исследователь объяснил, что все объекты отражают лучи солнца с разной скоростью в зависимости от цвета. Неотраженная энергия поглощается в виде тепла, поэтому одежда, окрашенная в цвет с более высокими отражающим эффектом, будут холоднее.

Ичиносе и его команда провели эксперимент на открытом воздухе под палящим летним солнцем при температуре +30°C. Ученые взяли девять футболок-поло разного цвета, созданные из одного и того же материала. Показатели изменения температуры замеряли с помощью тепловой камеры в течение 5 минут.

В результате выяснилось, что наиболее "прохладной" была белая футболка, за ней следовали в указанном порядке:

желтый,

серый,

красный,

фиолетовый,

синий,

зеленый,

темно-зеленый,

черный.

Разница температур между футболками была довольно значительной: на белой фиксировалось +30°C, а на темно-зеленых и черных – выше +50°C.

Если вам не нравятся белые футболки, потому что они легко пачкаются, мы рекомендуем желтые, серые и красные с относительно высоким коэффициентом отражения, – рассказал Ичиносе о выборе одежды, которая может предотвратить тепловой удар.

Смотрите в видео тепловую карту футболок приблизительно на отметке 1:11.

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