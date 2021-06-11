Ильич вслед за Таюрской показал себя в стрингах в бане: сравниваем секси-фото участников Little Big

Лидер эпатажной российской группы в одном лишь нижнем белье позировал с веником в руках. Его фанаты написали много забавных комментариев под кадром

Лидер Little Big Илья Прусикин опубликовал пикантное фото из бани / Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Лидер группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин, вероятно, решил не отставать от своей коллеги, а с недавних пор и возлюбленной, Сони Таюрской. Ранее участница Little Big опубликовала снимки в мокром белье, а теперь и Ильич решил развлечь публику.

На снимке, который Прусикин разместил в Instagram, он позирует в черных стрингах и с банным веником в руках.

"С мужиками в бане. Неоднозначно звучит, да?" – поинтересовался у подписчиков артист.

Илья Прусикин снова эпатирует публику / Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Под фото веселые и находчивые комментаторы оставили десятки забавных сообщений. Некоторые попытались подшутить над лидером Little Big:

Ребят, это Соня? А где Ильич?

А dick-то, не очень big!

Сонькины трусики!

Тигрица!

Фигурка – топ!

У Сони трусы спер?

Скриншот: Instagram

У Сони Таюрской фотосессия получилась не менее вызывающей.

Cоня Таюрская из Little big / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya Реклама

Девушка разместила несколько фото в мокром белье, после чего комментаторы тоже не остались равнодушными и написали под фото немало ярких сообщений:

Ильичу фортануло!

Слезы потекли от красоты.

Конкурс втянутых животов?

Ильич ревновать не будет?

Красавица!

Есть без цензуры?

Скриншот: Instagram

Отметим, что участники известной российской группы Little Big Илья Прусикин и Соня Таюрская долгое время сохраняли интригу о своих отношениях. И лишь недавно пара решила рассекретить свой роман. Об отношениях артистов долгое время ходили слухи, а саму Софью называли разлучницей, ведь до этого Илья Прусикин развелся со своей супругой.

Соня посетовала, что хотя они с Ильичем были восемь лет в группе и их роман возник не сразу, все считают, что именно ее появление расторгло брак Ильича.

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