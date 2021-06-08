Ильич из Little Big вспомнил первый секс с Таюрской: Мы были не пьяные

Илья Прусикин рассказал, с чего начался их роман с коллегой по группе

Участники Little Big Илья Прусикин и Соня Таюрская / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

На прошлой неделе стало известно, что участники группы Little Big Соня Таюрская и Илья Прусикин – пара. Первой слухи о романе подтвердила Соня в интервью с Ксенией Собчак, а затем они с Ильичем появились на красной дорожке премии "МУЗ-ТВ".

D подкасте, опубликованном в YouTube-канале Данилы Поперечного Прусикин рассказал, как у них с Соней закрутились романтические отношения.

Ильич и Таюрская дружили уже пять лет перед тем, как переспали на одной из вечеринок. По словам Ильи, они с подругой избежали романтического периода – у них сразу была любовь.

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"Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно. Только мы были не пьяные. Просто была какая-то вечеринка. Это первый случай в моей жизни, когда отношения начинаются не с ухаживаний. Между нами сразу была любовь", – признался музыкант.

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Стоит отметить, что в соцсетях Таюрскую обвиняют в том, что она якобы причасна к разводу Прусикина и Иры Смелой. Артист отрицает слухи:

"Мы с Ирой расстались в 2019 году. Сейчас 2021-й. Или я должен был до конца жизни оставаться один? Эти два события никак не связаны. Мы с Соней начали встречаться, потому что у нас обоих не было личной жизни. Наша личная жизнь — это съемки, разъезды, запись песен. Поучается, что мы и работаем вместе, и в отношениях состоим", — высказался Ильич.

Напомним, что ранее экс-супруга Ильича из Little Big записала видеообращение. Все думают, оно адресовано Таюрской.