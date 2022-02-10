Характеристика знаков Зодиака по месяцам и числам для мужчин

Характер мужчины по знакам Зодиака / Фото: dolcegabbana.com

Кто по гороскопу ваш мужчина? Какая характеристика у вашего друга, брата или знакомого, исходя из их знаков зодиака по числам и месяцам рождения? Насколько предсказания гороскопа совпадают с действительностью? Эту и другую интересную информацию читайте в статье.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Характеристика знака для мужчины-Овна

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Овен находится под влиянием Солнца и Марса, что объясняет пылкость этого знака. Мужчины-Овны мужественны, откровенны, честны и целеустремленны. С ними бывает сложно, так как они достаточно упрямы и очень обидчивы. Они не позволят собой манипулировать, потому что обожают руководить сами. Представители этих знаков среди мужчин всегда стремятся добиться успеха и финансовой независимости.

Любят Овны яростно, всецело, иногда даже фанатично. Если они встречают ту единственную, мужчины-Овны возносят свою женщину на пьедестал и поклоняются ей. Если же ваш избранник ведет себя не так, стоит задуматься, скорее всего это не любовь, а привязанность.

Также мужчины-Овны склонны к упорству и преувеличению.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Характеристика знака для мужчины-Тельца

При первой встрече он может вам показаться молчаливым. Но, это только первое впечатление. С мужчинами-Тельцами всегда есть, о чем поговорить на абсолютно разные темы. Они достаточно размеренны, любое дело, к которому они приступают должно быть тысячу раз взвешено и обдумано. Тельцы долго раскачиваются, что может вывести из себя. Затем они способны долго и неутомимо работать в выбранном направлении.

Очень упрямы. Мужчины-Тельцы одни из самых верных знаков Зодиака. Найдя свою любовь, они редко изменяют, храня верность и душой, и телом.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Характеристика знака для мужчины-Близнеца

Самые изменчивый знак Знака. Близнецами управляет Меркурий, наделяя их любопытством, легкостью, коммуникабельностью, привлекательностью, и одновременно переменчивостью и непостоянством. Они изобретательны, душа компании, начитаны. Как правило мужчины- Близнецы достигают профессиональных высот.

Стоит помнить, они быстро могут менять работу, место жительства, свои решения, поведение и манеры. Очень влюбчивы. Интересно, по статистике, именно Близнецы изменяют своим партнерам больше среди других знаков Зодиака.

Рак (22 июня – 22 июля)

Характеристика знака для мужчины-Рака

Чувствительный, восприимчивый, эмоциональный человек, который легко поддается перепадам настроения. Склонны к частым жалобам на жизнь. От их эмоционального состояния зависят и все решения, которые будут приняты.

Мужчины-Раки очень романтичны. Они готовят сюрпризы своим вторым половинкам, всегда знают и понят все важные даты и детали.

Финансово Раки независимы. Медленно, но уверенно, они движутся к своей цели. Не любят сорить деньгами, но они у них всегда есть и в приличном количестве.

Лев (23 июля – 21 августа)

Характеристика знака для мужчины-Льва

Само название знака уже говорит о многом. Энергичны, харизматичны, независимы, импульсивны, бесстрашны и всегда стремятся к власти. Мужчины-Львы любят быть покровителями и даже контролировать других людей. Они очень упрямы, тщеславны и горды. Не дай Бог вам когда-нибудь задеть его Эго.

Всегда добиваются своего, чаще всего имеют видное положение в обществе.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Характеристика знака для мужчины-Девы

Представители этого знака достаточно упорны, практичны, внимательны к деталям и чрезмерно рациональны. Мужчины-Девы очень трудолюбивы и терпеливы, а их аккуратности позавидуют многие.

Очень тщательно ухаживают за собой и своим внешним видом. Отношения с Девой – это тот случай, когда вы соберетесь за 15 минут, но не ваш избранник.

Несмотря на это, они не принимают спонтанных решений, а все очень тщательно взвешивают, просчитывают и анализируют.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Характеристика знака для мужчин-Весов

Из представителей этого знака Зодиака получаются отличные дипломаты. Всегда тактичны и беспристрастны по отношению к окружающим, они не выносят конфликтов. Их могут обвинять в двуличии. Но, это только для того, чтобы избежать острых ситуаций.

Мужчины-Весы очень добры, у них хорошо развито чувство справедливости, а также они обладают философским умом.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Характеристика знака для мужчины-Скорпиона

Один из самых тяжелых знаков Зодиака. Мужчины-Скорпионы могут затаить обиду и припомнить ее вам в самый неподходящий момент. Как правило, они уверенны и решительны, но бороться за место под солнцем способны не все.

Если ваш мужчина будет не удовлетворен жизнью и положением в обществе, скорее всего он будет раздражителен, корыстен и завистлив.

Мужчинам-Скорпионам нужно всегда к чему-то стремиться. Им присущ дух соперничества и борьбы.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Характеристика знака для мужчины-Стрельца

Жизнерадостны, веселы и очень общительны, Стрельцы, как и Близнецы, не верят в нерушимость уз брака. Измену они считают небольшой интрижкой, которая неспособна разрушить семью.

Они умны, страшные идеологи, эгоистичны, но в тоже время дружелюбны, искренни и прямолинейны. Мужчина-Стрелец всегда будет бороться за справедливость, в глазах окружающих могут показаться резковатыми.

Стоит понимать, что Стрельцы совершенно не злобны и не имеют плохих намерений. Это всего лишь их мировоззрение.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Характеристика знака для мужчины-Козерога

Очень практичный и расчетливый знак. Они могут годами терпеть то, как вы ставите обувь не с правой стороны порога, а с левой. Но в один прекрасный день выльют вам на голову океан негодования, даже если вы и не сразу поймете в чем же разница.

Мужчинам-Козерогам присущ эгоизм и честолюбие. Они достаточно терпеливы, умеют копить деньги, всегда тщательно взвешивают и выжидают удобного случая.

Они прекрасные семьянины, готовы идти на жертвы ради блага родных и близких.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Характеристика знака для мужчины-Водолея

Водолеям достаточно тяжело достигнуть лидерских позиций на работе и в обществе. Все из-за частой нерешительности. Они щедры, свободолюбивы, хорошо осведомлены в политической ситуации страны и миры. Представители этого знака живут будущим.

Любят создавать идеальную картинку своей жизни, семь и следовать ей. Мужчины-Водолее ответственно относятся к созданию семьи, прекрасные отцы и любящие мужья.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Характеристика знака для мужчин-Рыб

Мужчины, рожденные под этим знаком, чувствительны, романтичны и мечтательны. Очень обидчивы. Склонны скрывать свою ранимость от окружающих.

Всегда занимают позиции лидера, ментора, способны влиять на окружающих, хоть и не вполне уверены в себе.

Рыбы достаточно умны, у них богатый внутренний мир, но вам никогда не понять их до конца.

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