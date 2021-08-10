H&M впервые в истории бренда выпустят сари (фото)

Сари в коллекции H&M / Фото: hm.com
Модные бренды продолжают свою экспансию на рынки Азии и Индии. Так, шведский ритейлер одежды H&M, который ранее представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов, впервые в истории компании выпустит сари. Традиционная женская одежда Индии появится в новой коллекции компании 12 августа.
Сари для H&M создал индийский дизайнер Сабьясачи Мукерджи. Коллекция станет первой подобной коллаборацией масс-маркет бренда, направленной на индийским рынок.
В коллекцию Sabyasachi x H&M войдут длинные струящиеся платья, туники, блузки, рубашки, широкие брюки и джинсы, шорты, аксессуары, украшения, обувь, солнцезащитные очки, а также сари.
Купить сари можно будет только в 10 избранных магазинах Индии и на глобальном сайте H&M. Его стоимость составит 199 евро.
Впервые о сотрудничестве брендов было объявлено в прошлом году, но из-за пандемии ее выход пришлось отложить.
Смотрите о стиле индийской семьи в видео:
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