H&M останавливают все продажи в России. Шейте вещи сами

Международные компании прекращают работу с Россией / Фото: facebook.com, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Шведская компания H&M Group опубликовала официальное заявление о прекращении работы в и остановке всех продаж в России.

H&M Group глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые пострадали. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты ради безопасности покупателей и сотрудников, — заявили в компании.

Также российский сайт H&M перестал работать.

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Напомним, в пакет брендов H&M Group входят: COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и Afound. В России работало более 150 магазинов H&M.

Ранее об ограничении и прекращении работы в России после вторжения в Украину объявили: Nike, Adidas, Apple, ряд автомобильных компаний, среди которых: BMW, Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar, Land Rover, Harley-Davidson, а известные кинокомпании мира — Disney, Warner Bros, Sony Pictures отменяют трансляции фильмов и их премьеры.

Почему это важно

Санкции работают. Да, они могут быть абсолютно безразличны для психопата Путина, но для людей по всей России – это катастрофа. В панике, они носятся, стараясь снять деньги с карт, сметают с полок продукты... Пока международные компании закрывают там свои офисы, они массово теряют работу. Студентов выгоняют из международных университетов и они возвращаются в Россию.

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Лишить их всего – вот главная цель. Возможно тогда они поймут, что Путин – зло, и выйдут на протесты. Голод и бедность, возможно, заставят осознать, что их президент – террорист №1 в мире.

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