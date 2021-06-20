Григория Чапкис жалел, что не мог станцевать в последний раз: признание его дочери

В последние дни жизни Григория Чапкиса рядом с ним была его семья. Дочь хореографа рассказала, как танцевала в его палате

Григорий Чапкис/его дочь и внучка / Фото: YouTube

Знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве 18 июня. Он ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года.

Последние дни своей жизни Григорий Николаевич провел в больнице. Рядом с ним были его дочь Лилия и жена Мила. Лилия Чапкис рассказала, как танцевала с отцом в палате.

"Он был уже почти без сознания. Я ему поставила вальс, и он вдруг ожил, и я с рукой станцевала весь вальс с ним. Он меня сопровождал взглядом, хотя это было почти безжизненно. Он понимал, что это я и с ним делала движения вальса", – рассказала Лилия в видео, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

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После этого Григорий Чапкис сказал, что ему жаль, что он не может встать и станцевать.

"Он положил руку на грудь и сказал: "А я так не могу". Он понимал, что он уже не может. Эта фраза у меня останется навсегда", – добавила Лилия Чапкис.

Григорий Чапкис похоронен на Байковом кладбище / Фото: Сегодня Реклама

Церемония прощания с легендарным танцором состоялась через 5 дней после его смерти. На похороны Григория Чапкиса прибыли его дети и внуки из разных стран.

Почтить память хореографа в Национальную филармонию Украины из знаменитых украинцев прибыли только хореограф Владислав Яма, певец Павел Зибров, журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

Еще в феврале Григорий Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы. Его госпитализировали в ночь на 9 февраля. Смотрите об этом видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

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