Чудеса эквилибристики: Джиджи Хадид выполняет цирковые трюки в новой съемке

Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine / Фото: Коллаж: Сегодня

Американская супермодель Джиджи Хадид, в жизни которой недавно случился коллапс из-за побившего ее мать жениха-абьюзера, снялась в новой фотосессии. В процессе сьемки знаменитость удивила акробатическими талантами, рассказали в V Magazine.

Модель снялась в нарядах из новых коллекций Burberry, Balenciaga, Louis Vuitton и Saint Laurent для знаменитого фотографа Марио Сорренти. 26-летняя манекенщица удивила гимнастическими трюками.

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Джиджи Хадид удивила грацией в новой фотосессии / Фото: instagram.com/gigihadid

Так, редакция рассказала, что девушка летала на трапеции, куда ей пришлось взобраться более 10 раз для идеального кадра. А сама фотососсия получила название "Прыжок веры".

Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine удивила своей сложностью / Фото: instagram.com/gigihadid

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Я подумал: "Боже мой, разве она может это сделать? Это так опасно". Я всегда в первую очередь беспокоился о безопасности. А потом я подумал: "Ну, она настолько крутая, что стоит попробовать".

— рассказал фотограф, комментируя съемку.

Джиджи Хадид удивила грацией в новой фотосессии / Фото: instagram.com/gigihadid

Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine / Фото: instagram.com/gigihadid

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Новая фотосессия Джиджи Хадид для V Magazine удивила своей сложностью / Фото: instagram.com/gigihadid

Отметим, что в интервью с V Magazine Хадид не затронула тему своей личной жизни.

Напомним, что недавно Белла Хадид на своем примере показала изнанку жизни супермодели.