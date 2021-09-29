Гороскоп на сегодня 29 сентября для всех знаков зодиака: Овны, не зарывайте свой талант

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 29 сентября 2021 года. Наступает день мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами, но многим придется проявить терпение.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Овна

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Ни один знакомый вам способ решения проблем сегодня не подойдет. Проявите свой изобретательский талант и придумайте что-то новое. Постарайтесь сориентироваться, как будете действовать в критической ситуации.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Тельца

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Воспользуйтесь шансом разрешить давно мучающую вас проблему. Решение будет настолько простым, что вы удивитесь, как не додумались до этого раньше. Не стесняйтесь просить о помощи, нерешительность вас не оправдает.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Близнецов

У вас откроется уникальный дар ощущать то, что другие заметить не могут. Вы сможете найти ответ практически на любой вопрос. Но поторопитесь, иначе всюду опоздаете. И будьте готовы к неожиданным ситуациям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Рака

Все, что вам нужно – это комфорт, и на него не жалко будет времени. Нынешний день пройдет очень продуктивно. Вот только ваши личные чувства, скорее всего, будут пребывать в несколько растрепанном состоянии.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Льва

Ваши мысли всецело поглотит один человек, не оставляя места для насущных проблем. Придется немного потеснить этого монополиста. В любом случае будьте собой и оставайтесь верны своим принципам.

Дева (22 августа – 29 сентября)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Девы

Обстоятельства сегодня будут меняться так быстро, что вы вряд ли успеете предпринять что-либо дельное. Зато сегодня хорошо планировать новые дела. Они завершатся быстро, успешно и без помех. Подумайте, чем вы хотите заняться.

Весы (29 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Весов

Будьте уверены в себе, и тогда вы сможете преодолеть все преграды. Избегайте конфликтных ситуаций – вам это совершенно ни к чему. Одно неудачное слово может спровоцировать настоящую бурю в стакане.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Скорпиона

Если вы сможете заставить себя проснуться и встать вовремя, то все остальное пойдет как по маслу. Никаких других проблем не предвидится. Но не позволяйте чувствам руководить вами, чтобы не наломать дров.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Стрельца

Проявите терпимость и закройте глаза на какие-то промахи коллег, с кем не бывает. В вашей душе проснется ураган страстей, и чтобы снизить риск необдуманных поступков, лучше займитесь физическими нагрузками.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Козерога

Любая задача сегодня вам по плечу, только при условии, что действовать вы будете сообща, а не в одиночку. Не берите на себя слишком много и не торопите события. Если хотите достичь поставленной цели – не спешите.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Водолея

С финансовыми вопросами сегодня необходимо быть крайне осторожным. Не тратьте понапрасну деньги, лучше отложите какую-то сумму. Посвятите этот день завершению давно накопившихся дел, а вечером просто отдохните.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для Рыб

Если вами овладело нетерпение, обратите его в действие, чтобы была хоть какая-то польза. Но все равно тщательно обдумывайте свои шаги. Прислушайтесь к критике – сегодня вам будет важен взгляд со стороны.

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