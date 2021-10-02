Гороскоп на сегодня 2 октября для всех знаков зодиака: Раки, вас ждет приятный бонус

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash
Астрологи дали прогноз на сегодня, 2 октября 2021 года. Этот выходной обещает быть суетливым и беспокойным, так что от вас зависит, насколько вы поладите с окружающими.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Овна
Наступило время, когда откладывать больше нельзя. Избавьтесь от беспорядка в доме, на рабочем месте и в собственных мыслях. Дайте себе отдохнуть, отвлекитесь от проблем, чтобы с новыми силами приступить к работе.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Тельца
Вы слишком строго к себе относитесь, и очень зря. Вам только кажется, что все запутано. На самом деле все предельно ясно. Попробуйте взглянуть на себя со стороны — вы талантливы и восхитительны, поверьте в себя.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Близнецов
Один неудачный день — это не конец света. Возможно, вы что-то делаете не так. Попробуйте разобраться и исправить ситуацию. Задумайтесь об осуществлении давней мечты. Сегодня вам удастся решить свою проблему.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Рака
Вы заслужили награду за свои труды и сегодня можете позволить себе расслабиться, поскольку сделали все, что от вас зависит. Избегайте хрупких предметов и мелких деталей – вы будете слишком рассеяны.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Льва
Не нужно никуда спешить, вы все успеете, даже больше, чем обычно. Только следует организовать свои действия. Жить в ожидании подарков судьбы – неразумно. Приложите усилия, и удача окажется на вашей стороне.
Дева (22 августа – 2 октября)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Девы
Несмотря на выходной, не теряйте время зря. Не поддавайтесь на провокации сегодня и в то же время ищите решения и компромиссы. Вас попытаются втянуть в конфликт, к которому вы не имеете никакого отношения.
Весы (2 октября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Весов
Позвольте себе отдохнуть и развлечься с размахом. Не сдерживайте порывы жизнерадостности – ее в вас так много, что она все равно возьмет верх. Постарайтесь проявить свое актерское мастерство в общении с окружающими.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Скорпиона
Вы выбрали не самый лучший способ знакомства, поэтому ваш визави будет несколько растерян. Попробуйте сменить тактику – это должно помочь. Постарайтесь вовремя остановиться, поскольку сегодня вас некому сдерживать.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Стрельца
Сегодня вы стоите на распутье, и только от вашего выбора зависит, совершите вы ошибку или нет. Подумайте, прежде чем примете решение. Чтобы успеть все запланированное, привлеките к домашней работе помощников.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Козерога
Сегодня вас озарит вдохновение. Обязательно запишите внезапно осенившую вас гениальную идею – она вам еще пригодится. Будьте готовы к сюрпризам, если решитесь воспользоваться чужими полезными советами.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Водолея
Настал тот день, когда между вашими возможностями и желаниями стерлись границы. Одно из двух: то ли вы сказочно разбогатеете, то ли ваша фантазия вдруг иссякнет. Воспользуйтесь ситуацией, не теряйте понапрасну свой шанс.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Рыб
День будет позитивным во всех отношениях. Проявите активность и заранее продумайте свои действия. Не засиживайтесь дома – путешествия и поездки будут благоприятными. Не забудьте взять с собой свою половинку.
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