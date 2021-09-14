Гороскоп на сегодня 14 сентября для всех знаков зодиака: Козероги, меньше критики и больше дела

Гороскоп на сегодня / Фото: pexels.com

Астрологи дали прогноз на сегодня, 14 сентября 2021 года. В этот день разговоры будут проходить с трудом. Не обойдется без взаимных упреков. А вот работы будет почти незаметно.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Овна

День не подходит для активных действий. Вы быстро устанете, а работа останется на том же месте. Кто-то очень важный для вас сегодня будет эгоистом, и переубедить его будет практически невозможно.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Тельца

Высока вероятность отклониться от намеченного плана. Не спешите и решайте все неотложные вопросы. Нечто давно забытое или потерянное сегодня вдруг обнаружится. Это может быть вещь, а могут быть и чувства.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Близнецов

Вам необходима хорошая идея. От ее задумки до воплощения сегодня пройдет мало времени. Помогите другу с решением проблемы. Для вас это не составит труда, потому что не так давно вы уже сталкивались с подобным.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Рака

Сегодня вы открыты новаторству и способны придумать новый способ производства, который понравится коллегам и начальству. Но вот в попытке занять первенство вы потерпите поражение. Не суетитесь и не огорчайтесь.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Льва

Вас ожидает новая интересная работа – не отказывайтесь, а приступайте, и вы будете довольны собой. Вам же нравится быть в центре всеобщего внимания? Вот и наслаждайтесь плодами своих нелегких трудов.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Девы

Вам придется поступиться одним из своих принципов. Это не страшно, но очень нужно для дела, на которое вы потратили уже немало времени. Обратите внимание на здоровье и не лезьте на рожон без особой надобности.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Весов

Этот день не подходит для конкретных действий. Зато будет неплохо заняться разработкой стратегии на ближайшее будущее. Несмотря на то, что ваши фантазии далеки от реальности, вас поддержат влиятельные люди.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Скорпиона

На вас накатит чувство вины за других людей. Напрасно! Вы не должны быть для всех нянькой. День пройдет удачно лишь в том случае, если вы будете действовать по заранее выработанному плану. Не отклоняйтесь от него.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Стрельца

Не вступайте в дискуссии и не распространяйте сплетни – это обернется против вас же. Лучше говорите всем комплименты. Если вы можете заниматься одновременно несколькими делами – приступайте, у вас все получится.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Козерога

Вы настроены категорично, и коллеги услышат от вас много критики. Будет больше пользы для всех, если вы постараетесь ненавязчиво им помочь. Ваш опыт и знания могут пригодиться совершенно неожиданным людям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Водолея

Вам предстоит решать разнообразные финансовые вопросы. Приложив некоторые усилия, вы закончите этот день в плюсах и в хорошем расположении духа. Вот только ваше поведение оставляет желать лучшего.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2021 года, для Рыб

Достаточно сложный день в плане общения ожидает вас сегодня. Вы будете противоречить сами себе. Главное – держите себя в руках. Перед вами встанет выбор. Только вам решать, что лучше в данный момент.

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