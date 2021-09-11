Гороскоп на сегодня 11 сентября для всех знаков зодиака: Весы, события дня будут судьбоносными

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 11 сентября 2021 года. Противоречивый день, когда хочется прислушаться к интуиции, но сделать все равно наперекор себе и окружающим.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Овна

Вы сегодня будете на высоте во всех отношениях. Главное – не переборщите с самопиаром, иначе рискуете собственноручно все испортить. Научитесь отказывать. Бывают ситуации, когда соглашаться будет себе дороже.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Тельца

Все двери и дороги сегодня будут открыты для вас. Воспользуйтесь выгодной ситуацией, продемонстрируйте все свои лучшие качества и извлеките из этого максимум пользы и позитива. Хоть это и утомительно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Близнецов

Вас кто-то пытается использовать для своих корыстных целей. Разберитесь с этим, не пускайте не самотек. Вам необходим помощник на сегодняшний вечер. В одиночку вы не справитесь. Подумайте, кому бы вы могли довериться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Рака

В последнее время вы отдалились от близких. Побудьте в кругу семьи хотя бы в выходной. Быть в курсе семейной жизни очень важно и интересно. Проявите осторожность в своих действиях и избегайте шантажа.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Льва

Вас ожидает напряженный во всех отношениях день. Проявите спокойствие и не реагируйте на провокации. Если вы забыли включить в планы на сегодня небольшую паузу – исправляйте эту ошибку.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Девы

Самое подходящее занятие на сегодня – вечеринка и общение. Скучать вам не придется, независимо от того, встретитесь ли вы с друзьями лично или устроите онлайн тусовку. Прогоните прочь свою нерешительность.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Весов

Одно из событий сегодняшнего дня может резко изменить вашу жизнь, правда, ненадолго. Так что смотрите в оба, это в ваших интересах. Вы добьетесь успеха, хотя результат и покажется вам меньшим, чем вы ожидали.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Скорпиона

В этот день вы с легкостью сможете предсказывать будущее – как свое, так и окружающих. Окружающие будут воспринимать ваши слова слишком близко к сердцу. Так что будьте осторожны с выражением своих мыслей вслух.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Стрельца

Работа в быстром темпе позволит максимально продуктивно использовать время, которого вечно не хватает. Этот день прекрасно подходит для исправления ошибок – так что вы все сможете устранить без особых проблем.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Козерога

День обещает быть не очень приятным. Скорее всего, вам придется отвечать за свои действия и доказывать собственную правоту. В результате вы будете недовольны и собой, и окружающими. Но от этого ничего не изменится.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Водолея

Избегайте одиночества, сегодня оно вам противопоказано. Если вокруг вас нет никого, сходите куда-нибудь: в театр, кино, на шопинг. Но вот ваши придирки к близким не сделают вам чести. Наоборот, вызовут отторжение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для Рыб

Интуиция сегодня – не самый лучший ваш советчик. Прислушавшись к ней, вы наделаете ошибок, за которые потом придется расплачиваться. Если вы решили наказать кого-то, позаботьтесь о собственной безопасности.

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