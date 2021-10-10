Гороскоп на сегодня 10 октября для всех знаков зодиака: Рыбы, вы склонны к авантюрам

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 10 октября 2021 года. Вас поджидает интересный день творчества и реализации задуманного. Главное – не лишайте фантазию полета и не подрезайте ей крылья.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Овна

Вам предстоят дела, в которых можно будет проявить себя как-то по-новому. Каждая минута неповторима. Помните об этом и не тратьте их понапрасну, особенно сегодня, когда весь день вас ожидают счастливые случаи.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Тельца

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Немного риска и удачи – и вы достигнете своей цели. Иначе придется утешиться тем, что вы приобрели полезный жизненный опыт. Вы будете видеть и слышать только то, что вам хотелось бы – так что не питайте иллюзий.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Близнецов

Не прячьтесь от нерешенных вопросов, они от этого никуда не исчезнут, скорее наоборот – будут нарастать как снежный ком. Возможно, вы движетесь в неверном направлении, так что пересмотрите свою стратегию.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Рака

Вы слишком много требуете от всех, и окружающие от вас устали. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть. А вот личные дела придется отложить, вы все равно не решите их в свою пользу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Льва

Не стоит делить палитру событий на черное и белое. Возможно, сегодня все будет не так просто, как хотелось бы, но и плохим этот день назвать нельзя. Ваша задача – разглядеть, в чем же именно вам сегодня повезло.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Девы

Следуйте голосу своей интуиции, даже если разум будет диктовать, что вы движетесь не в том направлении. Удивляйте семью и друзей. Если вы воспользуетесь эффектом внезапности, то сможете добиться большего.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Весов

В этот день хорошо заняться построением планов на будущее. Чем тщательнее вы все спланируете сейчас, тем проще вам будет впоследствии. А для лучшего отдыха и релакса постарайтесь провести время на природе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Скорпиона

Сегодня произойдет что-то непредвиденное, но в хорошем смысле этого слова. И вы будете только рады перемене обстановки. Без посторонних советов этот день может стать слишком дорогостоящим исключительно по вашей вине.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Стрельца

Вы рискуете пропустить какое-то важное событие в жизни своей семьи. Постарайтесь не омрачать радость близких собственным разочарованием – вам придется смириться, что у всех свои ценности и приоритеты в жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Козерога

День обещает быть напряженным. То, что вы сегодня услышите – постарайтесь сразу же забыть. Иначе вы рискуете испортить жизнь кому-то из близких и себе в том числе. Учитесь прощать и подавайте пример окружающим.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Водолея

Прежде чем решить на что-то потратиться, загляните в кошелек, и он подскажет вам ответ на все волнующие вас вопросы. Действуйте по обстоятельствам. Не расстраивайтесь, если не сможете достичь желаемого.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Рыб

Можете не обращать внимания на формальности. День будет полон неожиданностей, в основном – приятных. Сегодня вы можете себе позволить без опасения менять все, что заблагорассудится. Только личную жизнь не трогайте.

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