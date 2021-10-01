Гороскоп на сегодня 1 октября для всех знаков зодиака: Близнецы, первая мысль обманчива

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 1 октября 2021 года. День будет размеренным, спокойным и несколько пассивным, его лучше провести в уединении и размышлениях.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Овна

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Велика вероятность нажить себе недругов, поэтому будьте спокойны, уравновешены и контролируйте свои эмоции. Если вас поддержат в начинаниях и немножко похвалят, то вы справитесь со всем, что запланировали на сегодня.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Тельца

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Интуиция поможет вам сегодня принять важное решение. Постарайтесь обдумать каждую деталь предстоящего мероприятия. Жаль, если вы не хотите никаких перемен. Попробуйте хоть с чего-то начать, вам точно понравится.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Близнецов

То, что сегодня покажется вам отличной идеей, назавтра может разочаровать и наоборот. Ваша манера действий не всем нравится. Если вы хотите продолжать в том же духе, придется привыкнуть к тому, что вас будут критиковать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Рака

День можно назвать очень продуктивным. Вы будете быстро справляться с делами, которые вам не по душе. За один день вы переделаете то, что давно ждало решения. А некоторые вопросы просто отпадут сами собой.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Льва

Сегодня мысли и настрой должны быть позитивными. Постарайтесь ограничить контакты с теми людьми, которые вас явно раздражают. Такое общение не пойдет никому на пользу. Уж лучше побыть в одиночестве.

Дева (22 августа – 1 октября)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Девы

Близкие будут очень внимательны к вашим словам, и даже кое в чем сумеют вам помочь. Это порадует. Энергии вашей хватит на то, чтобы совершить кардинальный переворот на работе, ну или хотя бы заколотить бурю в стакане.

Весы (1 октября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Весов

Ничего удивительного, если вам захочется побыть в одиночестве. Подарите себе такую возможность, кто знает, когда еще выпадет такой шанс. Сегодня вам не удастся на словах переубедить коллег и что-то доказать – важны действия.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Скорпиона

Сегодня логика и эмоции будут несовместимы. Не ведитесь на провокации, чтобы не ударить лицом в грязь. Ваши планы может спутать неразумность чьих-то спонтанных решений. Делая выбор, проявите внимательность.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Стрельца

Этот день благоприятен для рисков и авантюр. Будьте уверены в том, что делаете, гоните прочь свои страхи, и все у вас получится на высоком уровне. Окружающие наконец-то оценят ваши таланты по достоинству.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Козерога

Ожидать поддержки и вдумчивости от окружающих сегодня бесполезно. Вы слишком сложно излагаете свои мысли, и не все вас понимают. Так что ответственных решений лучше не принимать. Просто отдохните.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Водолея

День будет наполнен шутками и весельем. Так что хорошее настроение вам сегодня обеспечено. Прилива энтузиазма и сил хватит на два дня вперед – как раз на выходные. Воспользуйтесь моментом и потратьте все на себя.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для Рыб

Сегодня вас осенит полное понимание ситуации. Не забывайте, что лучше синица в руке, а потому мысленно отпустите журавлей и довольствуйтесь тем, что есть. То, к чему вы так стремитесь, придет само, когда его не ждете.

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